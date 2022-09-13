第74屆艾美獎得獎名單　李政宰Zendaya奪視帝后各自創大會紀錄

第 74 屆艾美獎（74nd Annual Primetime Emmy Awards）香港時間今日（13/9）早上公布，《傳媒家族繼承人》（Succession）力挫《魷魚遊戲》與《絕命律師》（Better Call Saul），奪得最佳劇情類影集。最佳劇情類男主角就由《魷魚遊戲》的李政宰奪得，至於女主角就由Zendaya以《毒癮女孩》（Euphoria）第二度封后。



《魷魚遊戲》贏得最佳劇情類男主角及最佳導演。（視覺中國）

而按統計，兩位出爐視帝視后都分別締造艾美獎紀錄，李政宰是艾美獎史上首位贏得演員獎項的韓國男星，至於憑《毒癮女孩》（Euphoria）兩度奪得視后的26歲的Zedanya，就成為艾美獎最年輕兩屆視后。至於各大影視平台的獎項分佈，HBO旗下的劇集，今日便奪得12個獎，完勝各自取得3獎的Netflix及Apple TV+，如果計及早前頒發的《創意藝術艾美獎》HBO都以總數37個，力壓Netflix的26個獎項。

26歲的Zendaya，以《毒癮女孩》（Euphoria）二度封后。（視覺中國）

第74屆艾美獎得獎名單

【最佳劇情類影集】《傳媒家族繼承人》（Succession）

Sarah Snook代表《傳媒家族繼承人》劇組，上台領最佳劇情類影集。（視覺中國）

【最佳劇情類影集男主角】李政宰《魷魚遊戲》

李政宰憑《魷魚遊戲》奪得最佳劇情類影集男主角。（視覺中國）

【最佳劇情類影集女主角】Zendaya《毒癮女孩》

Zendaya再憑《毒癮女孩》奪獎時，心情極興奮。（視覺中國）

【最佳劇情類影集男配角】Matthew Macfadyen《傳媒家族繼承人》

【最佳劇情類影集女配角】《黑錢勝地》Julia Garner

【最佳喜劇類影集】《乜都得教練》（Ted Lasso）

【最佳喜劇類影集男主角】Jason Sudeikis《乜都得教練》

【最佳喜劇類影集女主角】Jean Smart《職業槍手》

【最佳喜劇類影集男配角】Brett Goldstein《乜都得教練》

【最佳喜劇類影集女配角】Sheryl Lee Ralph《小學風雲》

【最佳迷你影集】《白蓮會》（The White Lotus）

【最佳電視電影】《救難小英雄》（Chip 'n' Dale: Rescue Rangers）

【最佳迷你影集或電視電影男主角】米高基頓（Michael Keaton）／《毒癮（Dopesick）

【最佳迷你影集或電視電影女主角】Amanda Seyfried《新創大騙局》

【最佳迷你影集或電視電影男配角】Murray Bartlett《白蓮會》

【最佳迷你影集或電視電影女配角】Jennifer Coolidge《白蓮會》