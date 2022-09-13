艾美獎2022︱盤點最美紅地氈造型　女神Alexandra透視誘惑超震撼

第74屆艾美獎（The 74rd Primetime Emmy Awards）於香港時間今早（13日）在洛杉磯舉行，一眾女星盛裝打扮現身頒獎典禮，在紅地氈上爭妍鬥麗。憑HBO劇《Euphoria》第二度勇奪視后殊榮的Zendaya以一襲黑色露肩Valentino晚裝亮相，性感又高貴。而有份角逐迷你劇最佳女配角的女神Alexandra Daddario就穿上米色透視裙走上紅地氈，將驕人上圍及長腿表露無遺，成為全場焦點。

Zendaya穿上黑色Valentino露肩晚裝亮相。（Getty images）

高貴又性感！（Getty images）

Alexandra Daddario

現年36歲的性感女神Alexandra Daddario每次出席公開活動都成為焦點，今次再以斜肩性感晚裝亮相，貼身透視的剪裁突顯出女神的驕人身材。

透視誘惑！（Getty Images）

好性感啊！（Getty Images）

鄭浩妍

模特兒鄭浩妍憑Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》成功轉型為演員，今次以吊帶裙走上紅地氈，雖然大騷長腿，但有不少網民都指其造型毫無心思，是現場最Hea的一位。

鄭浩妍被指造型Hea爆。（Getty Images）

Julia Garner

Julia Garner憑Netflix劇《黑錢勝地》（Ozark）飾演Ruth一角而爆紅，今次以繡花貼身長裙亮相，肚腩多少少肉都handle不到這個造型。

Julia Garner。（Getty Images）

Amanda Seyfried

雅曼達施菲（Amanda Seyfried）憑《創新大騙局》（The Dropout）奪得迷你劇視后。

Amanda Seyfried的粉紫色晚裝青春高貴。（Getty Images）

Sydney Sweeney

現年25歲的Sydney憑《Euphoria》中的性感演出爆紅，今次繼續谷胸亮相，不過晚裝卻遮蓋了其Fit爆身材。

Sydney繼續谷胸上陣。（Getty Images）

裙擺似乎遮掩了其Fit爆身材。（Getty Images）

Elle Fanning

向來走甜美造型的Elle Fanning今次以露肩晚裝示人，甜美又性感。

好甜美啊！（Getty Images）

（Getty Images）

Reese Witherspoon

現年46歲的奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）以寶藍色露肩晚裝亮相，配上藍寶石頸鏈，造型簡單利落，更大騷Fit爆健美身材。

Reese Witherspoon身材Keep得好好！（Getty Images）

（Getty Images）

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