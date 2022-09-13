艾美獎2022︱盤點最美紅地氈造型 女神Alexandra透視誘惑超震撼
撰文：關穎賢
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第74屆艾美獎（The 74rd Primetime Emmy Awards）於香港時間今早（13日）在洛杉磯舉行，一眾女星盛裝打扮現身頒獎典禮，在紅地氈上爭妍鬥麗。憑HBO劇《Euphoria》第二度勇奪視后殊榮的Zendaya以一襲黑色露肩Valentino晚裝亮相，性感又高貴。而有份角逐迷你劇最佳女配角的女神Alexandra Daddario就穿上米色透視裙走上紅地氈，將驕人上圍及長腿表露無遺，成為全場焦點。
Alexandra Daddario
現年36歲的性感女神Alexandra Daddario每次出席公開活動都成為焦點，今次再以斜肩性感晚裝亮相，貼身透視的剪裁突顯出女神的驕人身材。
鄭浩妍
模特兒鄭浩妍憑Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》成功轉型為演員，今次以吊帶裙走上紅地氈，雖然大騷長腿，但有不少網民都指其造型毫無心思，是現場最Hea的一位。
Julia Garner
Julia Garner憑Netflix劇《黑錢勝地》（Ozark）飾演Ruth一角而爆紅，今次以繡花貼身長裙亮相，肚腩多少少肉都handle不到這個造型。
Amanda Seyfried
雅曼達施菲（Amanda Seyfried）憑《創新大騙局》（The Dropout）奪得迷你劇視后。
Sydney Sweeney
現年25歲的Sydney憑《Euphoria》中的性感演出爆紅，今次繼續谷胸亮相，不過晚裝卻遮蓋了其Fit爆身材。
Elle Fanning
向來走甜美造型的Elle Fanning今次以露肩晚裝示人，甜美又性感。
Reese Witherspoon
現年46歲的奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）以寶藍色露肩晚裝亮相，配上藍寶石頸鏈，造型簡單利落，更大騷Fit爆健美身材。
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