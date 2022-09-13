無間一戰︱與謝天華再合作　黃宗澤「不忿」被指有艷福︰蔡思貝啫

香港警匪動作電影《無間一戰》今日舉行開鏡拜神儀式，監製樂易玲、導演麥浩邦攜同黃宗澤、謝天華、陳山聰、蔡思貝與胡子彤等一眾主演出席，祈求電影拍攝順利。黃宗澤與謝天華自劇集《潛行狙擊》及續集電影《Laughing Gor之潛罪犯》超過十年後再度合作，而演員班底亦為電視觀眾所熟悉的組合，機會十分難得。

《無間一戰》舉行開鏡拜神，監制樂易玲、導演麥浩邦攜同黃宗澤、謝天華、陳山聰、蔡思貝、胡子彤等一眾主演出席。（梁碧玲 攝）

黃宗澤與謝天華於開鏡禮上接受訪問時指：「剛才細數一下，原來我們兩兄弟已經有十年十一年未有合作！十年前後我們也有不少變化。」謝天華笑指：「你倒是沒有怎麼改變，我在十年間我已經多了一對子女！」

黃宗澤與謝天華超過十年沒有幕前合作。（梁碧玲 攝）

相信不少觀眾對《潛行狙擊》裡，黃宗澤與謝天華之間的警匪對壘印象深刻，而事隔十年，在電影《無間一戰》中重聚，黃宗澤透露與謝天華的角色關係亦有所改變：「今次我們在電影中演一對親生兄弟，天華演我的大哥，但當然劇情發展並不會這樣簡單，裡面有許多兄弟情、古怪的事，但也不劇透太多了！」

有別過去的合作，黃宗澤與謝天華於《無間一戰》裡飾演一對親兄弟。（梁碧玲 攝）

《無間一戰》顧名思義必定有動作戰鬥場面，謝天華表示：「收到劇本後，發覺有幾場槍戰與動作場面都非常震撼。」黃宗澤則反指：「槍戰我反而覺得還好，但第一場徒手搏擊的橋段，而且發生在一處特殊場地，所以馬上覺得難度甚高，我怕拍完會『甩頭甩髻』！」謝天華也表示認同：「可以說是從影以來其中一次最激烈的動作武打演出！」

《無間一戰》中有不少高難度動作場面，被謝天華形容為生涯其中一次最激烈的動作武打演出。（梁碧玲 攝）

電影中，黃宗澤亦與女主角蔡思貝有不少對少戲，被問及戲中豔福，黃宗澤馬上笑指：「蔡思貝啫！算甚麼豔福！港姐還好吧！」謝天華則笑指黃宗澤平常也豔福不淺。黃宗澤則補充：「因為我也曾經與蔡思貝合作過，拍攝《廉政行動》時曾經演情侶，所以其實我們兩人十分熟絡。」

黃宗澤與蔡思貝於《無間一戰》裡的角色之間有感情線。（梁碧玲 攝）

近年在動作電影中演出頻繁的胡子彤，亦有參演《無間一戰》。胡子彤接受訪問時表示：「可能因為我是運動員出身，不少動作電影組班時也會想起我。但其實之前也有拍過文戲類型的角色，即將上映的電影亦會演出較悲情的角色，所以也希望觀眾能夠看見一個不一樣的胡子彤。」

胡子彤出道以來參演過不少動作電影，亦成為《無間一戰》幕前其中一員。（梁碧玲 攝）

胡子彤近年曾參演不少大導演的作品，如杜琪峯《七人樂隊》〈遍地黃金〉、韋家輝《神探大戰》、陳木勝《怒火》等，不少都是老闆古天樂演藝生涯裡的緊密戰友，胡子彤謙虛也指：「其實很幸運能夠與許多大導演、編劇合作，希望讓他們看見我的可塑性。但我也不敢說自己在走古天樂老闆的道路，因為他的眼界與考慮實在更高、更遠。他經常對我說『專心做好一樣嘢先』專心做好演出，其他事情遲一步便會知道。」