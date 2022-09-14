專訪︱梁雍婷入行八年認人氣唔夠高　「一個觀眾我都會演畀你睇」

演員梁雍婷（Rachel）第一部拍攝的電影是《藍天白雲》，憑這部電影漸露頭角，不過相比起其他演員，Rachel的知名度絕不算高，IG粉絲更只有7000多人，與一般的演員相當不同。為人性格樂觀的Rachel對於人氣方面，很得非常之淡，笑言：「我只係堅持我鍾意做嘅事」。



梁雍婷近年多咗好多演出機會。（陳順禎攝）

現年29歲的Rachel不經不覺已入行8年，影視作品也有不少，但是演的角色多數也是閒角，戲份絕對不算多。而在電影《藍天白雲》Rachel才算是正式彈起，進入觀眾的視線。性格跳脫的她，時而斯文時而冷靜，Rachel認為自己是不一樣的演員，對於紅與不紅真的標準並不在意，只要能夠做自己喜歡的事，已經很滿足。

Rachel自認係一名慳妹。（陳順禎攝）

但是做演員當然希望能讓每一個人都認識、每一部電影都能擔任主要角色，不過從Rachel言談當中，她並不像一名會主動爭取機會的一名演員，Rachel說：「我其實真係冇話set一個目標畀自己嘅一個人，依家係希望可以做多啲唔同類型角色。其實喺呢行靠自己爭取呢樣嘢，係咪要去搵導演畀多啲機會呢？如果我係呢啲咁進取，人哋會覺得做咩嘢事。而我覺得最緊要係試鏡畀人覺得呢個演員覺得好值得用。」

另一樣便是獎項，這是對一名演員的肯定，Rachel顯得不在意，覺得這些都是浮雲：「我冇好睇獎項呢樣嘢，我去做演戲呢條路冇擺獎項係我一個里程碑，我希望係自己Enjoy演戲已經係一件好重要嘅嘢。」

帶埋兩隻狗狗一齊做訪問。（陳順禎攝）

Rachel入行8年，若以現今最基本人氣流量來說，Rachel IG只有8千多人Follow，以藝人來說人氣絕對不高，Rachel笑言：「係呀，冇所謂架，我呢8千個係真，如果我以一個歌手台下得一個觀眾我都會唱，咁我作為一個演員，得一個觀眾我都會演畀你睇。」

Rachel從小便讀國際學校，記者聽到後以為Rachel是富裕家庭時，Rachel坦言家中只是屬於小康家庭，只是在追求演藝的道路上，相對沒有太大的家庭負擔，「我想用多啲時間去進修自己，學編劇，我屋企唔使畀家用，同埋我個人使好少錢，我對於物質上冇乜追求，因為我屋企比較開明嘅屋企，可能我由細到大讀國際學校，唔係好傳統屋企，所以唔使畀。屋企都唔係話好有錢好有錢咁。」

Rachel原來唔使畀家用。（陳順禎攝）

Rachel目前是與妹妹搬出來一起住，雖然沒有太大的家庭負擔，不過每個月也要交租也是一個比較大的支出。連金錢上，Rachel笑說並沒有太大的追求，她在乎心靈上的享受，「我比較上心靈享受多啲，我心靈享受係見到狗狗快樂成長。不如咁講，我人生最開心嘅事係食素食自助餐，$158一位。即係我面對唔如意嘅事我就係食自助餐，我就會好開心。」

事業尚在發展中的Rachel，收入不穩定，毅然與妹妹搬出一起住，坦言是希望私人空間更多，住的地方也大一點，更說因想自己獨立，所以才有這一個決定，「我學習緊對於錢要有一個正確價值觀，我對於金錢上價值觀追唔上香港城市節奏，但我會覺得我依然快樂就OK啦，我希望我私人生活樸素啲囉。」

在這個專訪中，Rachel也帶了兩隻愛犬來，盡顯愛心一面。她的兩隻愛犬也是領養回來，種類是唐狗。從訪問中透露Rachel一直鼓勵的是領養代替購買。為了兩隻愛犬，就算演員的工作多忙，也會堅持照顧牠們，值得大家學習。她說：「我用咗一啲時間去學習訓練狗狗，同埋係工作時間與照顧狗狗方面，分配時間要分配得好好，因為我覺得唔可以因為我做嘢而忽略佢哋需要。好似我拍嘢拍到朝早五點都好，我返到屋企都會帶佢哋出去散步，忙起上係會少啲休息時間。」