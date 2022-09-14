失衡凶間專訪｜陳果被疫情啟發的驚慄　馮志強最愛「虛驚一場」

電影《失衡凶間》今個星期四（15/9）上畫，一部集三個故事於一片的驚慄小品，由陳果、馮志強及新晉導演許業生分別執導。電影在疫情初期開拍，遇上困難重重，最終卻愈拍愈順並已落實一口氣拍足一個系列共三部。



談到拍驚慄片，陳果可謂專家，《大鬧廣昌隆》（1993）、《餃子》（2004）、《迷離夜》（2013）、《鬼同你住》（2021），不過來到今次拍《失衡凶間︰死場》，就遇到另一難題，至於馮志強就係首次拍驚慄題材，一場滿意的經歷。



兩位導演聯同新晉導演許業生，拍出新作《失衡凶間》。（葉志明 攝）

面具下的恐懼

電影在疫情初期開拍，其中一個目標是令大家人人有工開，但都不是話開就開。陳果︰「我個故仔關於死場，首要是有商場肯借畀我哋拍先得，這方面我交畀劇組處理，搞唔掂就拍唔到。」不過又因為疫情，令故事更合理。「故事講女主角因一個經歷，令她不時要戴住一個豬嘴面罩出入，試想想如果疫情前，見到有人戴住面罩行街一定會眼望望，但現在變得好合理正常，亦因為疫情這個故事才成理。」

馮志強喜歡驚慄喜劇類，是喜劇最高境界。（葉志明 攝）

陳果執導的《死場》篇，鍾雪瑩在戲中扮演爛面少女。(《失衡凶間》劇照)

至於馮志強的故事是有關唐樓，不少港人居住的地方。「唐樓個故事由人物開始，講樓梯遇到一個怪人，然後去想甚麼人遇到這個怪人會有趣些，於是想到一位過氣江湖大佬，但個人勁細膽，而角色就由小齊（任賢齊）飾演。」今次是馮志強首次拍驚慄題材，「一直想拍，未試過都想試，自己最喜歡《見鬼》、《鬼眼》，但另方面又鍾情虛驚一場的有趣，是喜劇的最高境界，今次想試一試。」

陳果談起當年的靈異經歷，都覺得匪夷所思。（葉志明 攝）

馮志強執導的《唐樓》篇，一眾街坊非法處理屍體。(《失衡凶間》劇照)

《猛鬼佛跳牆》撞鬼事件

談到拍攝片場可有遇到靈異事件，馮志強坦言自己陽氣盛，甚少遇到這種事情，至於陳果都未有親眼見到，但就有親身經歷。「當年幫于仁泰拍《猛鬼佛跳牆》（1988），其中一幕拍狄波拉拖住李麗珍同個妹跑出去停車場上車走，當日橫風橫雨，第一個take拍得唔好，於是我跟小妹妹講要點做，但她望住車尾回我一句︰『我唔拍喇，好多人望住我！』當時現場只有我、攝影師潘恆生、還有狄波拉，我聽到跟潘恆生互望一下，心知不妙。」

電影《猛鬼佛跳牆》在1988年上映，情節都相當驚嚇。（網上圖片）

其實該小朋友原來都有換過。「本身係個男仔，成日話見到嘢，一開鏡就喊，後來才換上小妹妹，雖然她都看到，但只說不拍未有大喊。」

許業生今次身兼編劇及導演兩職。(《失衡凶間》劇照)

至於《失衡凶間》另一導演許業生，除了是今次的導演，更是其中兩個故事的編劇，有趣是許業生本身並非鍾情於看驚慄片，但他就非常享受今次的拍攝過程。他埶導的《死角》，講家中遇到的奇怪事，自己疑神疑鬼。許業生︰「我是先想到結局，再推敲個故事發展，創作上比較有趣。事實上我本身冇打算做導演，一直只打算做編劇，但監製覺得畀我試試，便達成今次合作。」