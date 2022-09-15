鄭浩南歷任舊愛皆女神級　曾獲前妻大島由加利搭路去日本打職棒

影星鄭浩南昨晚（14日）出席新片《壹獄II劫數難逃》慶功宴時，疑自爆與結婚近20年的第二任太太鮑愛玲婚變，他受訪時暗示說：「疫情後好多朋友人生出現好大改變，我就是其中一個。自己屋企發生了一點事，但在這裡不方便講，對自己公平點，畀多少少時間自己，做自己開心的事，我是個樂觀正面的人，大家向前睇。做好面前的事，一路向前行，專注工作方面。」

鄭浩南受訪暗示與第二任太太離婚。（微博圖片）

現年57歲的鄭浩南高大有型，歷任舊愛都是女神級，八十年代曾與影星柏安妮拍拖四年，分手後戀上來自日本的動作片女星大島由加利，二人於1991年在香港註冊結婚，但這段婚姻僅維持4年，因為女方長期在菲律賓拍戲，聚少離多而分手。曾為香港棒球代表隊成員的鄭活南，早年受訪透露大島曾介紹他給巨人隊球員的學長，為他搭路到日本打職棒，但他當時已26歲，比其他球員平均年齡大3歲，擔心受訓後會被淘汰，所以放棄了這個機會。

大島由加利曾為鄭浩南搭路去日本打職棒。（電影截圖）

鄭浩南與柏安妮曾拍拖4年。（電影截圖）

跟大島由加利離婚後，1999年鄭浩南在馬拉拍劇時認識了第二任太太鮑愛玲，雖然二人年紀相差十多歲，看上去仍相當合襯，女方在著名廣告公司LeoBurnett任職高層是，二人於2002年舉行婚禮，婚後在馬拉定居並一同經營火鍋店生意，育有18歲大女鄭喜文及10歲兒子鄭理文。