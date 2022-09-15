芭比︱導演錯過長期合作夥伴？茜爾莎羅倫五年前已預示為最佳人選

由金像級女導演Greta Gerwig執導，瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的電影《芭比》（Barbie），日前據外媒報導，將會於2023年7月21日舉行首映，意味電影已煞科並進入後期製作與開展宣傳工作的階段。電影除了以兩位白人主角飾演兩位經典芭比玩偶，亦有劉思慕（Simu Liu）、Alexandra Shipp等多位多元族裔演員參演，擴闊芭比以白人為中心的往常現象。

電影《芭比》早前公開的宣傳照片，電影由瑪歌羅比主演。（imdb）

由《不得鳥小姐》（Lady Bird）到《小婦人》（Little Women），曾兩度與Greta Gerwig合作，三次提名奧斯卡最佳女主角的愛爾蘭裔女演員茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan），一直被外界視為《芭比》電影的理想主演之一，加上與Gerwig此前合作的兩部作品都廣受好評及提名，令外界難以想象為何茜爾莎羅倫未有參與電影的演出。

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茜爾莎羅倫的新作《一台殺戲》（See How They Run）將於9月29日在香港上映，據外媒報道，茜爾莎羅倫曾回應外媒訪問時指，自己因為檔期問而錯過與Greta Gerwig三度合作的機會，她表示：「本來我將會在電影中演繹一個完整的角色，作為另一位芭比出現，很可惜我無法飾演。」她亦開玩笑指：「我曾經傳簡訊予瑪歌及Gerwig，指如果他們進行補戲，可否讓我在後景裡過鏡客串一次。」

茜爾莎羅倫自言無法參演《芭比》感到可惜。（Getty Images）

而茜爾莎羅倫於2017年，曾經亮相美國極受歡迎的晚間電視節目《Saturday Night Live》（SNL），並作出與芭比玩偶風格極為接近的造型，不少網民近日也重新貼出當年的相片，指茜爾莎羅倫才是最標準、最合適演出《芭比》電影的女演員。