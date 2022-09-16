失衡凶間影評︱三段都市傳說訴人心詭秘難測　罪疚鑄成冤鬼更難纏

香港電影《失衡凶間》於9月15日正式上映，電影由陳果、馮志強、許業生三位導演分別執導的〈暗角〉、〈死場〉、〈唐樓〉三部短篇作品組成，並由任賢齊、林曉峰、顏卓靈、吳海昕、蘇麗珊及關楚耀等主演。三個詭異的短篇故事，均發生於這個城市人所共知，卻又容易被遺忘忽略的角落，如舊區暗角、凋空商場與失修唐樓之中。三位導演亦利用該場域的地理特性、空間感及蕭瑟，結合都市傳說式的劇情編寫，透過神怪、心寒、疑幻似真的故事，訴說人心的可怖難測，以及帶出香港一直被扭曲卻一直未被放大的價值觀念。



以下內容含有《失衡凶間》電影內容劇透，未睇電影的觀眾慎入！

《失衡凶間》由〈暗角〉、〈死場〉及〈唐樓〉三個短篇故事組成。《失衡凶間》電影海報。

〈 暗角〉

由許業生首次執導的作品〈暗角〉，講述顏卓靈飾演的歌手悠雅，在經理公司安排下遷進一個經過翻新的唐樓單位中獨自居住，悠雅原希望經理人兼情人Alan（關楚耀 飾）可以在遷居後花更多時間在婚姻家庭外陪伴自己，卻發現最後亦是獨守空房。而裝修當日，悠雅的好朋友Alice相伴在旁，對Alan的冷漠顯然看不過眼；負責裝修的工人黎炳輝似乎對悠雅的突然出現感到驚訝；而悠雅亦意外發現鄰居為深居簡出的人氣歌手Joseph。

〈暗角〉由顏卓靈（左一）主演，飾演歌手悠雅，遷居後遇上一連串靈異而困擾的事件。《失衡凶間》電影劇照。

開展獨居生活的悠雅，在空洞的家居中開始回塑一段久被埋藏的故事：悠雅在學生時代曾經在現址附近一處大廈與土牆夾縫中，意外發現一具人體，甚至與他四目交投，後來事件在日後被警方以屍體發現案處理。悠雅認為自己當下不顧而去，間接造成該名男子的慘死，以致感受到「冤魂」的纏繞，而作為心理醫生的長輩Ronald（鄭丹瑞 飾），則向悠雅解釋指「冤魂」是由她自己的愧疚所形成，需要透過放下罪疚感才能從惡夢與疑神疑鬼的狀態中得到釋放。而悠雅獨居期間，因為孤獨，以致時常感到有異樣的目光凝視自己，在不安下開始與粉絲JoJoBear傾談，誤以為是鄰居Joseph，於是打開自己的心扉，以對方作為寄託。

顏卓靈於〈暗角〉裡，成功演繹一位孤獨的年輺女性，在連串下擊下，最後崩潰的經歷。（顏卓靈IG圖片）

〈暗角〉藉悠雅一角，同時處理三項困境：青年時所背負的愧疚陰影；情感寄託於有婦之夫、身份模糊的網絡對象下的失據；匿藏於居室內的變態偷窺者的不安。以電影三份一的篇幅處理以上複雜結構，導演顯然已盡力而為，雖稍微力有不逮，然而亦完成故事敘述。悠雅一直未曾完全正視、跨越的陰影，造成情感極度依賴，恰好寄情於無法分身的有婦之夫，背負未能見光的壓力外，亦寄託亦絲毫未得到滿足，以至輕易被網絡模糊化的對象吸引。

顏卓靈於《失衡凶間》的演技不容忽視。（顏卓靈IG圖片）

導演利用人性的逃避傾向，作為悠雅的最終極弱點，悠雅處處借用外力解決自身面對的困境，未有正視心理的「陰影面積」，而面對藥物無法根治、情人承諾的落空、網友身份的破滅、朋友的情感「變質」，悠雅失去一切依據，被恐懼籠罩，脆弱得無法自我保護，在居室內再面對變態偷窺者的私隱侵犯，悠雅失去最後一道安全防線，墮入被恐懼完全支配的失常精神空間之中。

顏卓靈於電影末段，連唯一的安舒區也終告失守。《失衡凶間》電影花絮照。

〈暗角〉利用人心缺乏勇氣、自私、貪婪、虛偽、佔有、隱瞞的特性，組成一段似由鬼神操弄，實為人心罪性驅使的瘋狂邊緣的故事，擊破怪力亂神的迷思，矛頭直指人心詭秘難測的母題。一連串的悲劇，或許源於各角色所背負更多的悲劇，在複雜而千絲萬縷的關係中，最終匯聚於悠雅身上，在悠雅的精神崩潰下作結。

〈死場〉

由一代香港電影鬼才導演陳果執導，林曉峰、蘇麗珊、鍾雪瑩主演的段落〈死場〉，講述教人發達的網紅楊偉哥（林曉峰 飾）透過網絡人氣欺詐斂財，偽造「旺場」的錯覺引人投資，令不少人「損手爛腳」，而最新一次騙局則發生於一個前身為火災後重建的猛鬼商場。而另一位網紅金翅鳥（蘇麗珊 飾）為了踢爆楊偉哥的黑幕、調查「死場」背後的猛鬼傳聞，刻意混入楊偉哥為直播節目聘請的臨時演員之中，過程中亦發現神秘面具人（鍾雪瑩 飾），亦牽連到一段親情與復仇的關係之中。

林曉峰於〈死場〉裡飾演教人投資賺錢的網紅楊偉哥。《失衡凶間》電影劇照。

陳果利用楊偉哥、金翅鳥與面具人的三角關係為中心，經剪輯後掃除劇情能夠省略的枝葉，集中處理三人複雜而矛盾的情結。楊偉哥集合人心的貪婪、欺詐、放縱與逃避；面具人則盛載憤恨、苦毒；金翅鳥則帶有極力被劇情隱沒的背叛。楊偉哥作為劇情中毫無可取之處的極惡之徒，不論學生時期的愚妄、成名後的貪婪，均令所到之處受害者眾。不但引起火災令數十人葬身火海，摧毀一位女童的容貌、扭曲其生命價值與使命，亦令一群無知、怠惰成性的投資者淪為苦主。楊偉哥雖為〈死場〉裡的萬惡之源，然而涉事的各位角色，亦未克制自身人性軟弱：面具人將火災導致毀容的責任盲目、全盤歸疚於楊偉哥，亦縱容仇恨、苦毒支配，為復仇不惜押上一切；金翅鳥以追尋真相、名利為目的，對雙生姊妹的背棄，以至在商場揭發楊偉哥時才再次重遇，最後悔恨自己未能將毀容的姊妹從仇恨與苦海中拯救。

蘇麗珊飾演的金翅鳥，最後也無法拯救雙生姊妹，餘下一生遺憾。《失衡凶間》電影劇照。

〈死場〉利用人心貪婪、虛榮、欺詐、懦弱、憤怒與怠惰的特性，利用連串悲劇與因果報應串連，死場的陰森源於被缺失責備，而角色之間亦因為輕忽而引致無可挽回的結局，最終以楊偉哥為萬惡付上代價，面具人以怒火除淨一切怨仇為結，而金翅鳥亦因此而領略到自己實在有負於姊妹，被自私與虛榮所瞞騙。

〈唐樓〉

由馮志強執導，任賢齊、吳海昕、陳湛文等主演的〈唐樓〉，為《失衡凶間》第三段短篇故事。劇情講述網絡作家阿芷（吳海昕 飾），長居於唐樓頂層，一直埋首寫成網絡小說《活於恐懼時》。一夜，她無意在外出時於梯間碰見一個「怪人」，怪人身披黑布、面容蒼白、渾身濕透滴水，似乎與水鬼形象相符。於是阿芷召集同橦唐樓其他住戶：四樓的詠春「師傅」吉仔（陳湛文 飾）、獨居老人蘭叔、神婆及退隱江湖的猛人何歡（任賢齊 飾），商討解決水鬼的辦法，期間波折重重，神婆死於非命、運屍期間遇上何歡江湖宿敵、各人真實身分剝落，在面對水鬼的恐懼前，如阿芷所言：「活於恐懼時，更能看清每一個人。」

吳海昕於《失衡凶間》飾演的阿芷為一位網絡作家，會於寫作時代入角色演繹小說橋段。（吳海昕IG圖片）

導演利用人心虛偽、猜忌、好勝、迷信、憎恨等特質建構整個故事。住在唐樓中的各個角色真實身份均有所欺瞞、不盡不實；面對水鬼纏繞的困局，他們彼此質疑、互相推卸，亦早已對阿芷真實身份成疑，企圖揭穿其真面目。膽小的吉仔為博取阿芷的歡心而強出頭，他亦非正宗教授詠春的師傅；老人到底只擔心自己的樓價，怕傳聞令唐樓變成凶宅；神婆表面神神化化，卻是虔誠教徒；何歡在外聲名狼藉，到頭來卻是渾水摸魚、膽小、迷信之極的莽漢。

《失衡凶間》〈唐樓〉中，住在唐樓的各人，均有虛偽、名不符實的一面。（吳海昕IG圖片）

新晉演員吳海昕於〈唐樓〉裡飾演阿芷，開場一段長鏡頭，以一人「分飾」兩角形式演繹，自行代入筆下小說人物之中。吳海昕在該段落中，表現出極其精準到位的表情、形體變化，除節奏掌握到位外，吳海昕在該段以至全劇，表演出的軟弱無助與狠辣失常，反差甚大，卻能精準演繹，成為《失衡凶間》一大驚喜。

吳海昕於《失衡凶間》的表演極為精彩。（吳海昕IG圖片）

吳海昕於《失衡凶間》〈唐樓〉開首一段長鏡頭，不論節奏表情肢體變化，均非常精準到位。（吳海昕IG圖片）

吳海昕於《失衡凶間》〈唐樓〉為阿芷一角演繹出兩極反差，效果令觀眾深刻。（吳海昕IG圖片）

導演以「活於恐懼時，更能看清每一個人。」一語作為《失衡凶間》全劇總結，不論套用於〈暗角〉、〈死場〉，均具有畫龍點晴的效用，面對人心詭秘難測之處，往往不寒而寒，然而活於恐懼、無助、進退失據之時，卻往往令雙眼更明亮，判別周遭「係人定係鬼」，以及各人的人性弱點與罪性。