《毒梟聖徒》販毒牧師真有其人　當地政府不滿破壞形象告Netflix

Netflix最新上架的韓劇《毒梟聖徒》，改編自真人真事，以韓國商人「姜仁久」陷牢獄後，跟國情院合作，做臥底聯手逮捕大毒梟「全耀煥」。劇集上架火速登上點擊第五位，但亦火速焫著幾處火頭，包括故事發生的地方蘇里南政府及中國網民。



河正宇起初認識到牧師，仲以為遇到貴人。（《毒梟聖徒》劇照）

韓國毒梟「趙奉行」為原型

《毒梟聖徒》改編自韓國毒梟「趙奉行」的真實事件，河正宇與黃晸珉在劇中，分別都有真實原型。其中毒梟趙奉行，原本是一名工程師，曾在上世紀80年代到南美國家蘇里南工作8年之久，8年時間令他洞悉蘇里南是個最適合罪犯逃亡的國家，於是1994年便捷返韓國，用計騙取10億韓圜（約港幣$566萬）再逃往蘇里南，並在1995年取得蘇里南國籍。

《毒梟聖徒》的韓國毒梟原是，是當年令韓國政府束手無策的「趙奉行」。（《毒梟聖徒》劇照）

之後趙奉行表面上在蘇里南經營魚類加工廠，背後卻兼做石油走私，隨後更涉獵毒品交易，與南美最大的販毒集團合作，在蘇里南建立起龐大的走私集團，也和當地的高官、軍隊、警察建立深厚關係。劇中河正宇飾演的「姜仁久」，被陷害運毒，要在外地受牢獄之苦。事實上，趙奉行真人亦不時誘騙旅客替他運毒，其中以家庭主婦和大學生最多數。

河正宇演繹的「姜仁久」也是真實人物，但礙於保護理由化名為「Ｋ」。（《毒梟聖徒》劇照）

「姜仁久」都有原型

至於河正宇演繹的「姜仁久」，角色都是來自真實人物，但由於他涉及臥底工作，為保護其人生安全，韓媒通常統稱他為「K先生」。事源K先生和到蘇里南做生意，跟趙奉行合作破裂，K先生隨即到韓國駐委內瑞拉大使館尋求協助。當國情院得知後，便提出讓K先生做臥底，配合行動逮捕趙奉行，K先生接受了提議。計劃中，K先生在國情院和美國毒品調查機構合力下，假扮成美國毒販，協助趙奉行進行交易。

幾位影帝級人馬，集齊一劇，相當精彩。（《毒梟聖徒》劇照）

趙奉行為人心思細密，K的行動曾被趙的手下釋破，但在K的努力解說，以及趙奉行不想失去能將毒品進口到韓國的豐厚利潤，最後選擇相信K。不過經此一役，國情院與K先生都擔心生命有危險，決定改變策略，國情局和美國毒品調查機構打算向趙奉行購買1.2噸的古柯鹼，利誘他到美國關島交易。

趙奉行始終不答應在美國交易，於是國情院再轉策略，引誘他到巴西交易，最終趙奉行答應在巴西聖保羅見面，亦順利在2009年7月23日，被當局拘捕。2011年被首爾中央地方法院判處10年有期徒刑和1億韓圜罰款（約港幣$56萬）。

黃晸珉最初以牧師造型亮相，相當親民。（《毒梟聖徒》劇照）

惹來蘇里南政府不滿

雖然劇集大受歡迎，不過據當地媒體 Suriname Herald 報道，蘇里南外交部長 Albert Ramdin對於劇集將蘇里南描繪成毒品大國，極為不滿，指出國家多年來，一直致力扭轉國際間認為蘇里南是毒品運輸大國的形象，然而《毒梟聖徒》的上映足令之前的工作前功盡廢。Albert Ramdin更揚言對《毒梟聖徒》的創作者採取法律行動，並會和南韓政府建立聯繫，同時他也已經向美國駐蘇里南大使抗議此影集的發行。

韓媒昨日引述韓國外交部官員稱，目前尚未收到蘇里南政府就《毒梟聖徒》的任何正式聲明。不過韓國駐委內瑞拉大使館已發出公告，叮囑當地的韓國居住注意人身安全，若有必要可提供援助。