Netflix韓劇《毒梟聖徒》被指醜化中國人　引發內地盜版猖獗議論

韓國犯罪劇集《毒梟聖徒》（Narco-Saints）於本月初獨家上線Netflix串流平台，上映不足十天已登上10大最受歡迎劇集榜榜首。雖然劇集深受主流觀眾歡迎，然而卻接連引起外交風波，繼日前南美洲國家蘇利南當局，對劇集將蘇利南描述為「製毒大國」而深感不滿後，《毒梟聖徒》在內地影視評論網站上湧現負評，被內地網民指責劇集醜化中國人，直呼「辱華」！

韓國犯罪劇集《毒梟聖徒》月初於Netflix串流平台獨家上線，火速升上劇集榜第一位。《毒梟聖徒》劇集海報。（imdb）

《毒梟聖徒》講述韓國商人冒死加入國家情報科的秘密任務，前往南美國家蘇利南將韓裔毒梟緝拿歸案。劇中，由張震飾演的唐人街黑道大哥陳震，他行事狂妄，持惡行兇，甚至將仇家的屍體掛在唐人街牌坊示眾，行事極野蠻。但同時，他又流於欺善怕惡，有勇無謀之輩，故被內地網友認為會令觀眾對中國人形象構成負面影響，紛紛表示不滿。

張震於劇集中，飾演蘇利南唐人街的黑道大哥，亦有染指毒品生意。《毒梟聖徒》劇集劇照。（imdb）

消息被南韓多家傳媒機構廣泛報道，不過韓國網民的著眼點反而是，Netflix在內地並沒有提供串流服務，明顯是看盜版。事實上，內地有大量影片觀看網站，能夠收看來自不同串流平台的影視內容，而且網頁易於接觸、更新速度極快，引發對中國內地盜版猖獗的議論。

《毒梟聖徒》劇情以韓國人為重心，販毒集團幕後主腦亦為韓國人，張震飾演的唐人街大哥僅為第二把交椅。《毒梟聖徒》劇集劇照。（韓國Netflix IG圖片）

事件亦同時引發韓國網民熱議，有指《毒梟聖徒》的犯罪劇情中，同時存在韓國與中國人罪犯，並無偏頗角度存在。亦有韓國網民指出，中國網民實在「太多事」、「睇翻版仲咁多聲氣！」、「別人也沒有預料給你看，有資格說三道四嗎？」，甚至有人譏笑「有種就抵制罷看啊！」

對於中國網民批評《毒梟聖徒》醜化中國人，韓國網民反擊指，劇集終極反派其實是韓國人。《毒梟聖徒》韓版劇集海報。（imdb）

而針對中國盜版問題，過去長時間亦未得以根治，韓國文化體育觀光部月前已正式向中國國家版權局提出抗議，要求中國重視侵犯版權問題的嚴重性，並以針對性措拖，保障合法播映渠道與平台的利益。