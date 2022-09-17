荒野謎屍︱預告驚險逃亡正片唯美浪漫　一句「貨不對辦」解釋晒？

《荒野謎屍》日前於香港上映，電影以一宗發生於上世紀五六十年代的美國謀殺案為主題，劇情講述獨居於沼澤裡的神秘女孩奇雅（Daisy Edgar-Jones飾演），童年時被父母遺棄，獨自於沼澤裡過着與世隔絕的生活。

《荒野謎屍》講述女主角奇雅，一直於沼澤中成長，與世隔絕，直至成為其中一位男主角離奇死亡的疑兇，便被城鎮群起攻擊，更在沼澤裡搜捕。《荒野謎屍》電影劇照。（imdb）

直至奇雅先後遇到兩名男孩，才漸漸敞開心扉，進入全新的群居世界，然而其中一名男孩的屍首在沼澤範圍內被發現，立時流言四起，直指隱居荒野的少女為兇手，並開展針對奇雅的搜捕與訴訟。

《荒野謎屍》日前已於香港上映。《荒野謎屍》電影海報。（imdb）

《荒野謎屍》的預告精彩地介紹了電影的背景與人物基礎設定，對奇雅於沼澤成長、熟悉杳無人煙的荒野地帶，並營造出警察四出搜捕奇雅的驚險氣氛，令不少觀眾也誤以為電影將會用不少劇情篇幅敘述奇雅如何在被搜捕期間於荒野逃亡、在極端環境中生存的片段。

電影預告片段中，穿插不少奇雅被搜捕、繼而匿藏的片段，氣氛極為緊張、驚險。《荒野謎屍》電影劇照。（電影公司提供）

然而入場觀映後，不少觀眾對劇情比重分布大感驚異，電影正片有別預告片段，花了大量篇幅講述奇雅與兩位男主角之間的浪漫愛情故事，亦牽涉不少法庭審訊與搜證橋段，令網民直呼：「貨不對辦！」

然而《荒野謎屍》用心地重塑未被文明開發的沼澤地帶的自然景象，透過奇雅口述自己與兩名男主角的愛情故事，還原於沼澤的生活模式，她成長以來與植物、雀鳥、昆蟲和水生生物的連繫。而且電影鏡頭一反觀眾對沼澤的刻板印象，唯美地拍攝出原野的自然風光，相比經常成為電影題材的都市愛情，《荒野謎屍》為觀眾構建了一幕具距離感，但美好、純粹的愛情想像。