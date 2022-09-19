明日戰記︱票房衝破6千萬　古天樂願望：創華語片香港票房記錄

由總監製古天樂領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的《明日戰記》上畫短短3星期，截至9月18日票房已經衝破6000萬，以6024萬（不包括澳門票房）暫居香港電影史上華語片十大票房第6位，古天樂及一眾演員相當感謝台前幕後的工作人員以及觀眾落力支持。

《明日戰記》香港票房衝破６千萬。《明日戰記》電影劇照。

日前，天下一特意舉行慰勞宴，招待勞苦功高的台前幕後，出席還包括吳肇軒、朱鑑然、張文傑、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）及女子組合COLLAR成員陳泳伽（Winka）。

《明日戰記》舉行慶功宴，除總監製古天樂外，吳肇軒（左一）、朱鑑然（右二）及張文傑（右一）亦有出席。（電影公司提供）

對於《明日戰記》再次刷新紀錄，古天樂表示：「好開心三星期創下佳績，希望可以更進一步。我的願望是《明日戰記》可以打破華語片十大，創造出最新的票房紀錄，希望大家多多支持，最緊要支持《明日戰記》。」張文傑補充上次扑蛋糕慶祝已期望票房衝上一億。除了對票房有期望之外，吳肇軒對《明日戰記》的續集更有野心，他笑指：「希望打破香港史上電影最多續集的票房，老闆要繼續搵我們。」

吳肇軒、朱鑑然與張文傑均看好《明日戰記》續集。（電影公司提供）

慰勞宴上，雖然古仔搞笑指最應該慰勞的是他本人，一旁的吳肇軒馬上大膽提出要幫手埋單，古仔亦不跟他客氣。不過古仔仍衷心感激眾人的付出，他續指：「的確要感謝大家，所以請大家好好食一餐，因為《明日戰記》大家都辛苦了一段長時間，電影終於面世，希望大家在過去的日子當中，辛勤的付出可以獲得應有的回報。」

古仔搞笑指《明日戰記》的票房成功，最應該慰勞自己。（電影公司提供）

此外，不少人提到因為《明日戰記》令香港吹起一陣撐港產片的正面氣氛，古仔率先表示：「首先《明日戰記》是套創新科技，科幻片是一個工業，想藉著首部科幻片及後亦能培育更加多年青人，可以入行做出不同題材的電影。這個工業需要一段時間去發展，大家要並肩作戰才能有更好的成績。」朱鑑然亦講到：「去謝票見到場場爆滿感受最為深刻，希望日後香港電影都能帶給大家相同的震撼性。」

朱鑑然指為《明日戰記》謝票期間，見到場場爆滿，希望香港電影日後也帶給觀眾同樣的震撼。（電影公司提供）

《明日戰記》的成功力證港產片可以有更多不同元素出現，更加令古仔有更大動力向前邁步，希望可以帶多點不同類型的電影給觀眾欣賞。

而合唱《明日戰記》主題曲《明日之明日》的COLLAR成員Winka和ANSONBEAN都希望快點再跟對方合作，不論是唱歌還是拍戲，ANSONBEAN講到：「大家合作得相當開心，有機會再一起工作必定會相當開心。」而Winka則表示：「希望下次可以唱Hip Hop風，因為未試過。」

主唱《明日戰記》主題曲的陳毅燊（ANSONBEAN）及女子組合COLLAR成員陳泳伽（Winka）亦有出席慶功宴。（電影公司提供）

另外，作為本地首套大型科幻製作的《明日戰記》在宣傳上亦不斷用上嶄新科技助攻，日前於K11 Art House戲院放置了Proto Hologram設備，《明日戰記》更是全亞洲首部以Proto Hologram技術超逼真1:1全息呈現電影角色以作宣傳的電影。是次展示的逼真3D片段由《明日戰記》的CGI團隊FATface Production 製作，讓觀眾親身感受Proto Hologram 超凡技術、近距離接觸片中靈魂-動力重裝甲及機械人。而謝君豪及胡子彤日前於謝票時經過Proto Hologram亦有襯機留影，子彤更如「大細路」一樣大感興奮，表示全息影像非常逼真。