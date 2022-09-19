阿凡達︱占士金馬倫與片廠爭執　霸氣反擊：係我拍《鐵達尼號》㗎

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar），自2009年推出以來，一直以28億美元（約港幣210億元），由荷里活重量級導演占士金馬倫（James Cameron）執導，在觀眾苦等十三年後終於推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），暫定於今年12月16日上映。

《阿凡達：水之道》預計將於今年12月16日上映。（《阿凡達：水之道》電影先導劇照）

在續集推出前，《阿凡達》推出4K重製版，並於全球上映，讓觀眾於大銀幕上重溫電影的視覺震撼。

占士金馬倫執導的《阿凡達》4K重製版再次於大銀幕上映。（Getty Images）

占士金馬倫近日就《阿凡達》及《阿凡達：水之道》上映接受外媒訪問，提到《阿凡達》電影製作時一段往事：「我曾經與片廠二十世紀霍士有過幾次爭執，關於電影的製作層面，例如片廠希望電影能夠更簡短、《阿凡達》角色飛行的橋段可以省略。但最終那些短落，根據映後投選及其他數據歸納，成為最受觀眾歡迎的橋段之一。」

占士金馬倫指《阿凡達》飛行的橋段在他與片廠極力爭取下才能夠保留。《阿凡達》電影劇照。（imdb）

當時為了力保該部分電影段落，占士金馬倫甚至霸氣地反擊片廠的要求：「去到一個地步，我決定要一下子說明我的論點，當時我說：『你知道《鐵達尼號》是我拍攝的嗎？你們現在身處的這橦全新建成、造價5億的大廈，是用《鐵達尼號》收益所支付，所以我堅持我要這樣拍我的電影！』」

1997年上映的《鐵達尼號》，當年以18億美元票房成為全球最賣座電影，直至12年後由《阿凡達》超越，可喟占士金馬倫在票方紀錄上自我打破。《鐵達尼號》電影劇照。（imdb）

最終二十世紀霍士公司向占士金馬倫屈服，而《阿凡達》電影則於全球收穫超過28億美元票房。占士金馬倫得意地表示：「他們事後非常感激我！而我其實亦認為我的判斷與堅時是為了保障他們的投資，雖然經常與他們的意見相左，然而只要出於保障他們投資的角度出發，我們亦不會因此而積怨。」

占士金馬倫指自己爭取保留《阿凡達》電影中的飛行橋段，出於保障片廠的投資。《阿凡達》電影劇照。（imdb）

占士金馬倫其後亦補充，他經過了極力爭取，才令每一個片段得以保留在電影中，而他亦認為該飛行片段，即使相比現在的電影，依然絲毫沒有顯得遜色。