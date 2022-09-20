魔間行者︱奇洛李維斯17年後回歸續集　回顧五個經典驅魔通靈橋段

奇洛李維斯（Keanu Reeves）早前確認與導演Francis Lawrence回歸17年飾演的經典驅魔電影《魔間行者》（Constantine）續集，令影迷驚喜不已。電影中，奇洛李維斯飾演驅魔神探Constantine，身穿黑白色西裝，叼着香煙，角色形象非常經典。

《魔間行者》由奇洛李維斯主演，講述活躍於紐約的驅魔神探Constantine消滅穿越到人間的惡魔。《魔間行者》電影劇照。（imdb）

電影講述麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演的女主角Angela，患有精神病的孖生姊妹Isabel在醫院中自殺，臨死的閉路電視片段竟提起Constantine的名字，於是Angela便與Constantine展開驅魔的歷程。

《魔間行者》由奇洛李維斯與麗素慧絲主演。《魔間行者》電影劇照。（imdb）

《魔間行者》曾有不少經典且未嘗被同類作品超越的橋段，以下與大家回顧五個經典驅魔通靈片段：

《魔間行者》被認為是驅魔電影中的經典之一。《魔間行者》電影海報。（imdb）

招牌開場白、中指驅魔

《魔間行者》的開場片段中，奇洛李維斯飾演的Constantine，接到神父拍檔的通知，來到一個貧民聚居地為一位少女驅魔。惡魔附近於少女體內，企圖穿越到人間，而Constantine則在少女的耳邊低吟招牌對白「This is Constantine，John Constantine，A$$hole！」，再利用一面全身鏡令惡魔現出真身。Constantine面對惡魔真身，顯然毫無懼色，對惡魔舉起粗口勢，再完成驅魔儀式，將全身鏡推出窗外，令惡魔在陽光下灰飛煙滅。

穿越地獄

麗素慧絲飾演的Angela在聯絡到Constantine後，與他一同調查Isabel的死因，由於兩姊妹信奉天主教，相信如果Isabel自殺，靈魂將會墮進地獄。於是Constantine便在Angela居住的單位代，借助貓的靈性、以水為媒介，穿越到地獄之中。Constantine行走在地獄之中，在大群惡魔的追趕下，利用聖水「來回地獄又折返人間」。而Constantine亦成功找到屬於Isabel的醫院手帶，證明Isabel死於自殺且被送到地獄。穿越過程中，電影所塑造的地獄景觀，似是經過重重火燒的人間，而惡魔的形象式具體地呈現，成為《魔間行者》的經典場景橋段之一。

幾乎浸死麗素慧絲的通靈

雖然Constantine穿越到地獄，而且找到Isabel身處地獄的憑證，然而Angela卻拒絕相信事實，決定親自到地獄尋找真相。於是Constantine為Angela準備一次穿越儀式，將Angela全身由頭到腳浸泡在浴缸水中，再次以水作為媒介，送Angela到地獄一趟。Angela在水裡無法呼吸、一直爭扎，但卻被Constantine用手緊按於浴缸之中，在驚恐拚命爭扎期間，成功穿越到地獄，終於相信Constantine的說法。

Constantine將Angela全身浸在浴缸中，用同樣的方法讓她穿越到地獄。《魔間行者》電影劇照。（imdb）

《魔間行者》的女主角麗素慧絲曾於訪問中提到，拍攝該場片段時，奇洛李維斯「假戲真做」，用手緊按她在浴缸之中，不管她如何爭扎也不鬆手，令她幾乎遇溺。所以觀眾於電影看到麗素慧絲拚命爭扎下的反應，並不單純為演技，亦出於麗素慧絲真實的驚恐、意外的反應。

麗素慧絲在戲中的爭扎片段，其實源於奇洛李維斯「假戲真做」。《魔間行者》電影劇照。（imdb）

自殺式通靈椅

Constantine為了進一步揭發惡魔穿越到人間的陰謀，向巫師朋友借用通靈椅，進行自殺式通靈儀式。巫師將Constantine緊縳於通靈椅上，Constantine赤腳踏於傾倒在地上的水，巫師則打破燈泡、將通電的鎢絲碰在水灘上。Constantine在電擊下通靈到異空間裡，目睹神秘墨西哥人找到的「命運之矛」，得悉惡魔們終極目的是透過耶穌的血令撒旦之子復活。Constantine利用通靈椅的儀式，與將Angela浸在浴缸之中異曲同工，同為「自殺」式通靈方法，經典、驚險之餘，在家中的大小觀眾朋友謹記，切勿模仿。

Constantine與巫師所進行的「自殺式通靈」儀式。《魔間行者》電影劇照。（imdb）

出盡聖水、法寶屠魔

Constantine得悉惡魔的計劃後，帶同大批聖物與法寶抵達Isabel自殺的醫院中，殲滅聚集的大群惡魔。Constantine的徒弟利用聖十字架「祝福」醫院的消防灑水缸，成為聖水，Constantine利用火機觸動灑水系統，聖水則弱化惡魔的能力。Constantine再利用改裝組合成散彈槍的聖物法寶，用銀製子彈殲滅在場數十隻惡魔。Constantine在不斷灑水的醫院內戰鬥，不但場面驚險刺激，奇洛李維斯亦非常有型，甚具日後《殺神John Wick》（John Wick）的影子。