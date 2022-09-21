《飯戲攻心》年度第四部過3000萬電影　同樣輝煌成績要數到27年前

由陳詠燊導演，黃子華、鄧麗欣、張繼聰等主演的電影《飯戲攻心》，上畫不用兩星期，短短12日票房便火速衡破$3000萬大關，是今年繼《闔家辣》、《阿媽有咗第二個》及《明日戰記》後，成為2022年第四部衝破$3000萬票房的電影。單以香港電影計，能夠年出4部以上過$3000萬電影，原來已經是27年前1995年的光景，當年卡士仲非常強勁。



電影圍繞陳氏三兄弟與他們的女朋友，六人之間發生的故事以屋企作為主要場域。現大收$3,280萬。(《飯戲攻心》電影劇照)

早前，古天樂帶同《明日戰記》團隊，與《飯戲攻心》團隊舉行「雙謝票」，帶出影圈團結精神。（電影公司提供）

2022年，四部香港電影成功收過$3000萬票房，暫以《明日戰記》的$6000萬遙遙領先，並向最高票房紀錄《寒戰II》的$6682萬進發。其次是由毛舜筠、姜濤、柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》，暫錄得$3639萬，正向$4,000萬進軍。而剛踏上$3000萬俱樂部的《飯戲攻心》，暫收$3,280萬，而且後勁凌厲，相信仲有得去。而由吳君如監製及主演，鄭中基、梁詠琪、呂爵安主演的《闔家辣》就收$3,257萬，合力締造香港電影豐收的一年。

翻查資料，一年內有超過4部過$3,000萬的電影，原來己經要數到1995年。當年更有5部香港電影票房能夠超過$3,000萬，而且卡士強勁，有成龍、周星馳、劉德華及張國榮，差發哥周潤發就集齊雙周一成，大家又睇睇27年，有邊5部電影齊齊大收過$3,000萬。