《變種特攻》快銀演「殺食」狂人　人肉夾麵包外貌同真兇九成似

Netflix最新迷你劇集《食人魔達默》（Monster：The Jeffrey Dahmer Story）將於明日（21日）登錄串流平台。長達8集的迷你劇集，劇情改篇自真人真事，講述連環殺人犯達默（Jeffrey Dahmer），在1978至1991年間，殺死並肢解17名男子，並且會食用受害者的人肉，最終於1991年落網，並被判囚941年，但1994年卻於獄中被殺。

Netflix電視劇《食人魔達默》，將會由Evan Peters飾演連環殺人犯達默。《食人魔達默》劇集劇照。（imdb）

達默的故事曾多次被影視作品改篇，Netflix原創劇集則會由《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men：Days of Future Past）開始參演「快銀」（Quick Silver）一角的美國演員Evan Peters主演。

在《變種特攻：未來同盟戰》裡飾演「快銀」，應為Evan Peters最為人熟悉的演出。《變種特攻：未來同盟戰》電影劇照。（imdb）

Evan Peters由《變種特攻：未來同盟戰》開始飾演「快銀」一角。《變種特攻：未來同盟戰》電影海報。（imdb）

劇集早前發放預告，透露劇集將會重演達默的犯罪手法、殺人、肢解行為，更上演心寒的食人與以人肉夾麵包迫鄰居進食的變態行為。Evans Peters不僅演活原型人物的變態行為，角色造型更與Jeffrey Dahmer有九成相似，令熟悉案情的觀眾不寒而慄。

Evan Peters（右）在劇集中的角色造型與形象，與真實的Jeffrey Dahmer有九成相似！（CNN新聞圖片/imdb）

Netflix除了推出改編達默案件的劇集外，亦將會於十月推出達默案的紀錄片《Conversations with a Killer：The Jeffrey Dahmer Tapes》，將達默的自白影片、訪問剪輯成為完整影集，重組達默病態而複雜的心路歷程。