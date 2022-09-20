飯戲攻心︱黃子華棟篤笑式幽默親演加持　回顧十大愛情、親情金句

香港喜劇電影《飯戲攻心》，因疫情緣故由新年賀歲檔期於中秋節檔期上映，但亦無阻觀眾對電影的期待與支持，衝破三千萬票房，成為2022年其中一部最受歡迎的香港電影。《飯戲攻心》由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文主演，講述三兄弟與他們的女朋友，面對親情、愛情之間的煩惱，彼此之間的矛盾衝突，能否突破舊有的觀念，得到化解。

《飯戲攻心》劇情圍繞陳氏三兄弟與他們的女朋友，六人之間的親情與愛情關係。《飯戲攻心》電影劇照。

電影有子華神主演加持，自然妙語連珠，似足黃子華三十年來的棟篤笑。而黃子華所飾演的「大佬」陳鴻，在電影中亦有不少親情、愛情金句，聯同其他角色爆出不少令人回味、又港產片味十足的對白，以下與各位一同回顧：

《飯戲攻心》改於中秋上映，亦無阻觀眾享受當中的搞笑情節。《飯戲攻心》電影海報。

「愛情是與其等他改變，不如鵲巢鳩佔」

有戲中熟讀心靈雞湯的陳鴻，面對「二佬」陳禮（張繼聰 飾）竟然與自己的前度Monica（鄧麗欣 飾）拍拖，不禁爆出金句。

大哥與女友分手近兩年，但其實一直餘情未了。（《飯戲攻心》電影劇照）

「幸福最大障礙，就係對未來太多期待。」

陳鴻面對「三佬」陳熹（陳湛文 飾）與女朋友Josephine（王菀之 飾）之間的矛盾，亦嘗試以金句表達自己的慨嘆。

王菀之是三弟女友，亦是替全家人包伙食。（《飯戲攻心》電影劇照）

「相信嘅就係命運，唔信嘅就係緣份。」

陳鴻與Monica、陳禮，在愛情與親情之間關係變得錯綜複雜，唯有用金句表達命運弄人。

鄧麗欣在戲中作為黃子華的前度、張繼聰的現任，令三人關係非常尷尬。(《飯戲攻心》電影劇照)

「你係大佬，佢係勾大嫂，佢係二佬，你搶佢返嚟，你咪勾二嫂囉！你識唔識數學㗎？」「『義氣』個『義』啊！識唔識中文㗎？」

陳鴻與Josephine討論到想將Monica從二佬手上搶回來，引發「勾義嫂」的數學與中文問題。

黃子華、鄧麗欣與張繼聰在戲中錯綜複雜的愛情關係，引發黃子華與王菀之於天台上議論「勾義嫂」的問題。（《飯戲攻心》預告截圖）

「你哋係姣婆遇着脂粉客嚟㗎」

《飯戲攻心》裡，不僅黃子華有不少金句，連「大馬女神」林明禎也爆笑演繹廣東話俗語。

別以為林明禎在《飯戲攻心》裡有粗口對白，其實是一句說不清楚的「姣婆遇着脂粉客」！（《飯戲攻心》預告截圖）

「你呢種都有人鍾意嘅！」

林明禎面對三佬與Josephine之間白熱化的矛盾，希望「安慰」相貌不甚出眾的Josephine，但似乎語意「有骨」！

林明禎在《飯戲攻心》裡除了賣萌，亦有不少亮眼場面及金句。（《飯戲攻心》預告截圖）

「家在、爐在、老竇在！」

黃子華飾演的陳鴻不但是愛情金句寶庫，面對三兄弟為賣樓一事爭執，亦以金句重申自己的決定。

黃子華飾演的大佬，在戲中多次強調：「家在、爐在、老豆在！」簡單反映了一家人食飯的重要性以及背後的家庭觀念。《飯戲攻心》電影劇照。

「屋企人喺邊，邊到就係屋企」

霸氣之餘，黃子華亦有溫情向的親情金句。

黃子華在戲中為了維繫一個家，在眼淚與汗水之餘，亦花了不少「口水」。（《飯戲攻心》電影劇照）

「幾難，都要一齊行！」

面對三兄弟這頭家幾乎被震散，黃子華飾演的陳鴻，亦以金句鼓勵這個家每一份子。

三兄弟加上三位女朋友，關係不容易維繫，但是一家人「幾難，都要一齊行！」。（《飯戲攻心》劇照）

「有福定冇福，駛乜理人點睇？自己知道就夠。」

黃子華與張繼聰於結尾看着「有福叉燒」的霓虹燈牌，雖然「有」字光管未有全部亮燈，變成「冇福叉燒」，但陳鴻亦以金句化解這個笑話。