歐陽偉豪與TVB完約不感可惜　抽水不似林作︰我冇錢每次出手百萬

日本電影《神探伽俐略沉默的遊行》今日（20日）於香港舉行首映禮，電影改編自東野圭吾同名系列作品，由前作主演福山雅治回歸擔任男主角，並與柴崎幸開展破案追兇大行動。電影香港首映禮邀請到歐陽偉豪（Ben Sir）、崔碧珈、莊韻澄、陳果導演、黃修平導演等一眾電影圈嘉賓出席。

歐陽偉豪（Ben Sir）出席《神探伽俐略 沉默的遊行》電影首映禮。（陳順禎 攝）

年中與無綫電視（TVB）完結藝員合約的Ben Sir，於活動上分享回復「自由身」的大計：「最近已經與開電視、ViuTv討論開拍節目的計劃，亦因為完全自由身，令我可以思考自己究竟想如何發展。」Ben Sir亦補充指自己原本沒有其他電視台的聯絡方法，合作均由對方主動提出。

歐陽偉豪（Ben Sir）今年與TVB完結藝員合約，已經收到其他電視台的合作邀約。（陳順禎 攝）

對於由《最緊要正字》開始，與TVB合作多年，雖然正式的賓主關係不長，但亦非常圓滿：「我覺得這段賓主關係並不可惜，因為由2006年合作至現在，可以說是『畢業咗好多個畢業』，所以始終要分開。」

歐陽偉豪（Ben Sir）對與TVB終結合作並不感可惜。（陳順禎 攝）

近日Ben Sir亦在網絡上自嘲為「抽水俠」，被問及會否與另一「抽水王」林作路線相撞，Ben Sir笑指：「其實我走不了他的路線，他每一次出手也動用到一百萬，我也沒有這麼多錢！而且我相信網民也懂得分辨，原來抽水也可以有不同方法、特色與角度。」