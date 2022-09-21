《台北女子圖鑑》男女圖鑑全公開　桂綸鎂巧遇鳳小岳張孝全石頭

Disney+今日（21/9）上架的全新劇集《台北女子圖鑑》，昨晚於台北舉行首映會，主角「小鎂」桂綸鎂與「台南幫」的王柏傑、夏于喬和林思宇均有出席。

首映禮上閃光熠熠，除了主角桂綸鎂，王柏傑、夏于喬和林思宇均有出席。（官方相片）

《台北女子圖鑑》改編自《東京女子圖鑑》，是一部都會愛情勵志影集，從宣布開拍到近日慢慢釋出各種資料，大家都關注劇中的「圖鑑」會有咩人。而昨日在首映禮上，便公開了男女圖鑑的人選。

《台北女子圖鑑》改編自《東京女子圖鑑》，於今日在Disney+首播。（官方相片）

《台北女子圖鑑》的圖鑑女除了有台南幫的「挑戰型女子」桂綸鎂，還有「求好心切型女子」夏于喬、「自在型女子」林思宇、「都會型女子」天心、「踏實型女子」連俞涵 、「果決型女子」陸明君、「操控型女子」張景嵐、「隨緣型女子」姚以緹、「奉獻型女子」楊謹華、「直率型女子」李霈瑜及「前衛型女子」曾愷玹。

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至於「圖鑑男」，除了有「守候系男友」王柏傑一路扶持，還有「暖心系男友」巫建和、「肉食系男友」禾浩辰、「療傷系男友」宋柏緯、「霸道總裁系男友」鳳小岳、「感覺系男友」石頭、「追夢系男友」林柏宏、「獨身系男友」張孝全、「鮮肉系男友」范少勳、「異國系男友」周厚安，位位都成功在女主角小鎂的生命中，留下印記。