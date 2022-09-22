過時過節︱登神CP首度同框　呂爵安被Anson Lo痛罵：喺度逃避現實

由新銳導演曾慶宏執導，以親情為主軸的新片《過時．過節》將於11月24日上映，由毛舜筠、謝君豪、呂爵安Edan @MIRROR、談善言、袁澧林、盧瀚霆Anson Lo @ MIRROR及馮素波主演，月初更喜獲晉身釜山影展參展電影的好消息，而導演曾慶宏將於下月初親身飛往釜山與觀眾見面。

《過時．過節》晉身釜山電影節參展作品。《過時．過節》電影海報。（電影公司提供）

是日前導海報及預告首度曝光，海報內容豐富，同一餐桌上眾人懷着不一樣的情緒，人物關係千絲萬縷。故事中眾人都懷著一些放不低的心結，電影定調沉穩，乘載著濃厚的情感。從前導預告片中窺看到，眾人關係逐漸撕裂，看來電影將會有讓人不能忽視的潛藏爆發力。預告片開首已經進入緊張狀態，飾演夫妻的毛舜筠與謝君豪疑似陷入婚姻危機，令觀眾大感好奇這家人將如何重修關係，達到「齊齊整整」？

「登神CP」Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安首度同框。《過時．過節》電影劇照。（電影公司提供）

而本片更是「登神CP」呂爵安及盧瀚霆首度於電影中同框演出，二人在片中是互相扶持的挈友。呂爵安飾演的兒子「阿陽」與謝君豪飾演的「父親」父子關係決裂後曝出心聲：「佢有冇喺我嘅角度諗過？」，卻反過來被摯友盧瀚霆痛罵：「你而家咪即係喺度逃避現實囉！」，讓往後的劇情發展充滿懸念。

《過時．過節》由毛舜筠主演。《過時．過節》電影劇照。（電影公司提供）

《過時．過節》是一部關於家人關係的電影，故事由導演受自身家庭經歷而啟發，道盡家人之間的溝通和相處。導演曾慶宏表示：「當年少的我離家出走時，沒想過15年後會帶一部電影回去。數年前，我鼓起勇氣回家過冬，席上忽然有悟，怎麼事隔十年大家仍跟從前一樣？很多關係的結仍未解開，大家都老了，但溝通上並沒有成長過。我開始明白到，對有些人來說溝通可能不是一個選擇，而是個障礙，從此我便嘗試不去怪責昨日的創傷。如果我早點回來，有些傷痛是否可以避免？這便是《過時．過節》的初衷。」

《過時．過節》由謝君豪主演，與毛舜筠飾演夫妻。《過時．過節》電影劇照。（電影公司提供）

《過時．過節》電影講述八年前一場「混亂冬至飯局」發生後，串連出事件之中各個家庭成員，從不同的角度引發出的矛盾，而家中眾人為一頓齊齊整整的冬至飯傷盡腦筋。