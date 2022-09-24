《長空之王》國慶檔重點出戰　王一博演試飛員成中國《Top Gun》

未計中國傳統節日檔期，內地每年的五一黃金周及十一國慶，都是電影上畫兵家必爭之地，不過今年情況比較特別，到今個星期初仍未有電影定檔及預售，繼而引起網友熱議。直到昨晚（22/9），被選中上畫的陸續定案，其中最引人注意的，必定是有內地版《Top Gun》之稱的《長空之王》。



記錄中國試飛員故事的《長空之王》，定檔9月30日，成為國慶檔最高關注度一部。（《長空之王》海報）

距離國慶假期只有一星期，國慶檔電影亦終告定檔，當中包括李冰冰、馮紹峰主演，講述救助新疆和田斷臂男孩真人真事的《平凡英雄》；王一博、胡軍主演，紀錄中國新一代試飛員的故事《長空之王》；張譯、王俊凱主演，講述外交官僑事件的《萬里歸途》；最後有劉燁、韓雪主演《鋼鐵意志》，是遼寧省慶祝中國共產黨成立100週年的重點獻禮，講述面對抗美援朝時期，對鋼鐵的迫切需求，成功修復廢棄的二號高爐，在最短時間內生產出新中國的第一爐鐵水的事件。四部電影，齊齊宣布落實9月30日上映。

空戰場面以全CG製作。（《長空之王》影片截圖）

不過最似有機會跑出的，相信是拍下中國試飛員故事的《長空之王》，既有主旋律元素，亦不失商業元素。戲中王一博飾演雷宇，是經過嚴苛選拔的優秀飛行員，並成為中國新一代試飛員，為中國最新型號戰鬥機作極限測試。而試飛員隊長張挺就由胡軍飾演，在不斷挑戰戰機和自我極限中，刻復重重危機。

《壯志凌雲：獨行俠》人氣爆燈，在全球票房都創佳績。（《Top Gun: Maverick》劇照）

湯告魯斯要求空戰畫面全用真拍，《長空之王》的預告所見就以CG代替。（《長空之王》影片截圖）

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而在拍攝期間，王一博、於適等青年演員，既有跟真實試飛員進行交流，跟隨隊伍要求操練身體都係必需。所以在入劇組前，大家都狀態大勇，甚至在等埋位時都要操幾下。在其中拍攝360度自由度旋轉測試一幕，為滿足不同機位的拍攝需求，王一博和於適旋轉了數十次，拍攝到頭暈眼花，要稍作休息先可以繼續拍落去。