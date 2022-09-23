45歲湯哈迪再贏巴西柔術錦標賽金牌　網民驚訝：唔怪得打贏蝙蝠俠

現年45歲的荷里活男演員湯哈迪（Tom Hardy）經常在電影中飾演格鬥角色，更憑《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）、《毒魔》（Venom）等電影打出名堂，原來現實中湯哈迪一直有勤練武，繼早前在巴西柔術慈善賽事中奪冠，日前更在公開錦標賽以藍帶（中級選手）的姿態贏得金牌。

Tom Hardy因拍攝電影而愛上了巴西柔術。（IG/@tomhardyvariations）

Tom Hardy在公開錦標賽奪得冠軍。（IG/@tomhardyvariations）

湯哈迪自2011年參演《鋼鐵鬥士》（Warrior）後迷上了巴西柔術，並以此來鍛煉身心。據外國傳媒報道，今次湯哈迪參加了巴西柔術公開錦標賽40歲以上組別競賽，更憑超班實力奪冠。有被湯哈迪擊敗的參賽者接受訪問時，大讚湯哈迪非常強壯：「他的身手真的是頂級，我感到非常驚訝，是一個非常優秀的戰士，他可能是我遇過最難對付的競爭對手。他真的像Bane（湯哈迪在《蝙蝠俠—夜神起義》中的角色）那麼厲害！」

Bane這個角色非常好打。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

Tom Hardy特別為《蝙蝠俠—夜神起義》中的角色瘋狂操肌。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

其中一名比賽贊助商透露，主辦單位早就知道湯哈迪參賽，但為了影響參賽者的心情故沒有公開消息。在場有大量觀眾認出了湯哈迪，並大讚他非常親民，除了跟大家合照，還一同交談，完全沒有明星架子。另外，贏得比賽後湯哈迪在Instagram上載了參賽的黑白照，並留言寫道：「對我來說，簡單的訓練（作為一種愛好）從根本上來說，是進一步培養更深層次的內在韌性、平靜和幸福感的關鍵。」

Tom Hardy表示接受訓練是進一步培養更深層次的內在韌性、平靜和幸福感的關鍵。（IG/@tomhardy）

有大批網民看到湯哈迪憑實力贏得錦標賽金牌後，都紛紛大讚他厲害，更笑言想當他的對手：「唔怪得打贏蝙蝠俠」、「對手被毒魔打敗了」、「看到Bane就已經唔想同佢打」。