英女王駕崩︱占士邦「為女王與國家」出任務？原來本尊講法大不同

英女王曾與飾演007占士邦一角的演員丹尼爾基克，一同亮相於倫敦開幕式上播放的出場片段。（影片截圖）

英女王於本月駕崩，成為震驚全球的新聞消息，全球多國亦紛紛哀悼女王。本年亦適逄英女王登基七十週年，以及英國特務電影007占士邦系列推出六十週年，六月慶祝英女王登基週年之際，占士邦電影的官方Twitter亦發文祝賀，更以「For Queen and country」（為女王與國家）作為賀詞，亦吸引不少網民留言恭賀。

2022年經歷英女王登基70週年與駕崩，對英國上下造成莫大衝擊。六月慶祝英女王登基70週年之時，占士邦電影系列的官方社交媒體帳號，亦發布影片祝賀，並以「為女王與國家」為題。（占士邦Twitter截圖）

如今英女王駕崩、英王查理斯三世登基，「為女王與國家」一句電影對白，會否改為「為英王與國家」（For King and country）？日前占士邦電影系列的監製Barbara Broccoli接受外媒訪問時表示：「占士邦一直為女王與國家執行任務，而現在亦會效力英王與國家。他是英國政府裡一個非常忠心的人員，亦是古典式的英雄，着眼於世界與人文多於他的個人利益。」

占士邦多年來，均以濃厚的英國人色彩作為角色的標誌之一。《新鐵金剛：智破天凶城》電影劇照。（imdb）

不少占士邦影迷均會以為「為女王與國家」一句電影對白，出自主角占士邦之口，雖然上述對白的確三次出現於電影中，然而卻分別出自《鐵金剛勇破爆炸黨》（Octopussy）、《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies）及《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）裡的三位邦女郎。

而占士邦本尊，曾經於《新鐵金剛之金眼睛》（Goldeneye）講過類似的對白，然而講法卻大不相同。在開場一段，占士邦與特務006號Alec Trevelyan一同執行任務，他們曾經對方說：「For England」（為英格蘭），以重申他們任務的最終極目的是保衞英格蘭。

「為女王與國家」及「為英格蘭」雖然看似相近，然而在意識形態上卻大相逕庭，首先排除了女王作為最高元首的騎士精神；其次亦未有將整個大英帝國囊括在其中。雖然未知「為英王與國家」或「為英格蘭」兩句對白會否再次於占士邦電影中復刻登場，然而監製的相關回應，亦顯示占士邦將會延續一貫忠於君主與國家的傳統意識。