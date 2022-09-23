阿凡達2︱狠心棄寫足一年續集劇本　占士金馬倫：冇人會估到故事

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar），自2009年推出以來，一直以28億美元（約港幣210億元）高踞全球票房榜首，在觀眾苦等十三年後終於推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），繼續由荷里活重量級導演占士金馬倫（James Cameron）執導，暫定於今年12月15日上映。在續集推出前，《阿凡達》推出4K重製版，並於香港上映，讓觀眾於大銀幕上重溫電影的視覺震撼。

《阿凡達：水之道》將會於今年12月15日上映，電影前作《阿凡達》亦推出重製版，現已於香港上映。《阿凡達》電影劇照。（電影公司提供）

導演占士金馬倫早前接受外媒訪問時，提及為《阿凡達》續集準備時壓力甚大，一眾編劇參與寫作時提出過不少意見，然而他堅持要將新思維帶進系列當中。占士金馬倫甚至指出：「我曾經花上一年時間寫成完整劇本，但重新閱讀時卻發覺未達到應有的深度，所以便捨棄了該版本，足足一年的時間，然後重新開始。」

占士金馬倫為了《阿凡達》續作能夠有理想的深度，甚至捨棄花一年時間完成的劇本，重新寫作。（Getty Images）

而不少影迷對《阿凡達：水之道》作出不少猜測，預估劇情的橋段與轉折等元素，但占士金馬倫表示：「我敢保證，不會有人能夠猜想到故事。所有人也討厭入場觀映時，發覺自己能夠預估到劇情的發展，但我認為這個故事排除了任何人預估到的可能性。」

經過多部科幻經典電影，相信沒有人會質疑占士金馬倫在科幻題材電影中的創意與設計。（Getty Images）

占士金馬倫花超過十年時間籌備《阿凡達》電影續集計劃，對故事似乎具有絕對信心，而經過《鐵達尼號》（Titanic）、《未來戰士》（The Terminator）及《異形》（Aliens）等作品後，相信觀眾亦對占士金馬倫在科幻電影的創意與想象毋容置疑。

《阿凡達》於2009年上映時，為全球觀眾帶來極致震撼，影響力至今依然不衰。《阿凡達》電影劇照。（電影公司提供）

而為了讓觀眾在入場觀映《阿凡達：水之道》前，能夠重溫前作的壯觀的科幻世界，《阿凡達》現已推出重製版本，並顧及不同觀眾的需要，提供巨幕IMAX 3D版、極聲效音響Atmos版等不同版本，讓影迷重新體驗《阿凡達》當年上映時的震撼觀映享受！重製版更設動感體驗版，於MX4D、4DX及D-BOX影院播放，配合不同視聽外的效果，如：座椅多方位擺動、雨點、閃電、暖風、煙霧、泡泡及氣味效果等，實為千載難逢。