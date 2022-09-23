神探伽俐略沉默的遊行︱橫跨15年探案經典　福山雅治鐵三角返銀幕

由日本著名推理小說作家東野圭吾作品改編，福山雅治、柴崎幸與北村一輝主演的電影《神探伽俐略沉默的遊行》，已經於香港正式上映。電影為《神探伽俐略》系列第三部電影，並由《神探伽俐略：嫌疑犯X的獻身》原班人馬演出，由福山雅治繼續飾演物理學副教授湯川學，協助柴崎幸與北村一輝飾演的刑警內海薰與草薙俊平，偵緝難以解釋的奇案，並捉拿兇手歸案。

福山雅治事隔九年，回歸系列，飾演湯川學一角。（《神探伽俐略沉默的遊行》電影劇照）

《神探伽俐略沉默的遊行》講述一名女高中生並木佐織突然失踪，三年後卻被發現陳屍於某處燒毀的廢墟。案件的頭號疑犯蓮沼寛一曾經捲入一宗兇殘的少女命案，然而當時卻因為不作供與招認控罪，掌握沉默的法律漏洞，導致警方就算有十足證據，也無法將他定罪。今次，疑犯再次重施故技，用詭計令自己再次脫罪，更返回女高中生生前居住的小鎮中，令整個社區彌漫着仇恨的情緒。然而蓮沼寛一卻突然被殺，令案件更為複雜、環環相扣，於是內海薰便請湯川學出馬，一同聯手追兇。

《神探伽俐略沉默的遊行》電影重現湯川學、內海薰與草薙俊平的鐵三角組合。（《神探伽俐略沉默的遊行》電影海報）

《神探伽俐略》首次於2007年被搬上電視框，被改編成兩季電視劇，由正值38歲的型男福山雅治主演。當年兩季均錄得極高收視，於是進而於2008年拍成電影《神探伽俐略：嫌疑犯X的獻身》，2013年再推出續集《神探伽俐略2：真夏方程式》。

福山雅治與柴崎幸再度於《神探伽俐略》電影中合作。（《神探伽俐略沉默的遊行》電影劇照）

與前作事隔九年，現年53歲的福山雅治演出湯川學已跨越十五年，然而不論外型及角色形象，福山雅治均能保持當年的水準，依然機智聰明、醉心於科學研究、運用物理學原則破解謎團，似乎事隔多年依然「入戲」，絲毫未變。

福山雅治於《神探伽俐略沉默的遊行》的形象不變，依然機智聰明、醉心科學。（《神探伽俐略沉默的遊行》電影劇照）

福山雅治近年出席公開活動時，依然與初演《神探伽俐略》時，外型相貌不變。（Getty Images）

而女主角柴崎幸，在《神探伽俐略：嫌疑犯X的獻身》初演內海薰，當年的天真、神經質的形象，已經脫胎換骨，於《神探伽俐略沉默的遊行》中，已貴為「日劇女王」的柴崎幸，雖然已臻四旬，然而容貌保養得宜，在電影中所飾演的內海薰，亦更見成熟，變得嚴肅、沉靜。

日劇女王柴崎幸重演內海薰一角，相比少女時代，更見成熟與冷靜。（《神探伽俐略沉默的遊行》電影劇照）

為配合《神探伽俐略沉默的遊行》，日本富士電視台亦推出短篇電視劇《神探伽俐略：禁忌的魔術》，作為新電影與前作之間的故事補完。電視劇改篇自東野圭吾的推理短篇作品，時間點設於新作四年前的時空，影迷如在入場觀映前，有興趣觀看更多福山雅治的演出，亦可以先透過無綫收費頻道收看。