台北女子圖鑑訪問｜桂綸鎂20演到40歲　「重溫《藍色大門》參考」

由「小鎂」桂綸鎂主演的台劇《台北女子圖鑑》，已經在Disney+ 上架，早前小鎂出席在台北舉行的記者會後，接受各地傳媒網上訪問，當中包括《香港01》。要演一個由20歲到40歲的角色，對演員來說可以痛快亦可以吃力，而對38歲的小鎂來說，最大的優勢是可以向自己學習︰「我在17歲時有拍過《藍色大門》，我也有一點參考自己那個時候的樣子。」

角色由初出茅廬的20歲演到成功人士的40歲。（《台北女子圖鑑》劇照）

台北人真實一面？

桂綸鎂早前確診，但好快便復元，近日已重返工作崗位：「我康復得蠻好，有好好的休息，現在也沒有甚麼後遺症。祝大家都健康平安。」《台北女子圖鑑》除了由桂綸鎂主演，其他參與的演員還有如楊謹華、王柏傑、鳳小岳、石頭、林柏宏、張孝全、范少勳等。卡士十足，當中有沒有自己邀約的？「其實我都沒有自己開口邀請，我覺得他們都很義氣相挺，他們都知道我相隔14年再接劇集的工作，都很有義氣來挺我，聽說製作單位一開口，他們都沒有猶豫就來了。」

凡事都有位紅顏知己在身邊扶持。（《台北女子圖鑑》劇照）

劇集中的「林怡姍」，由台南滿心歡喜走到台北，卻遇上種種不快，難以適應，而向來予人友善感覺的台北人，在劇中為劇情推進，都不似預期。「我覺得在台北佔有一席之地很不容易，所以每個人為自己生存下去，比較會在乎自己，這是真的，但我覺得台北還是有很多很熱情、很願意幫助別人的人，所以我也存懷疑態度。」

17歲的杜綸鎂，相當幼嫩，身邊的陳柏霖7亦只有18歲。 （《藍色大門》劇照）

《藍色大門》的17歲

首次在劇集中由20多歲演到40多歲，桂綸鎂直言既過癮又滿足。「身邊很多演員都是二十多三十歲，跟他們說話的時候也會覺得自己的口氣很成熟，所以我會學習他們講話稍為含糊一點、放鬆一點的說話方式。我在17歲時有拍過《藍色大門》，所以那個時候的狀態有被記錄下來，我也有一點參考自己那個時候的樣子。」而對小鎂而言，最難反而是自己快到的40出頭。「那是人生蠻迷惘的時候，對未來有不確定性，之前又經歷了那麼多故事。我到底該往哪裡走？那個迷惘的表現又不能演得太頹廢，還是想要樂觀的精神想要往前，演起來是蠻難的。」

為演出年輕感覺，小鎂專程重溫《藍色大門》，模仿自己。 （《藍色大門》劇照）

演到成熟年紀，小鎂反而被那份迷惘感覺煩擾了好一陣子。(《台北女子圖鑑》劇照)

另外，劇中見工面試戲份，為了親身感受初出茅廬的感覺，桂綸鎂特別嘗試給自己3000台幣（約台幣750），去買一套面試的衣服。「結果我發現3000台幣真的買不到一套能夠面試的衣服。最後我去一個我印象裡較平價的牌子，結果收穫很豐富，買到了耳環、項鍊、包包、鞋子等等。我印象很深刻是我在試衣間裡不斷的試衣服，就為了省一點錢，這是一個蠻有意思的經驗。然後我穿著買到的鞋子，每天在路上走，結果把後腳跟都磨破了，那個時候特別能感受小資女為了買一雙好看的鞋子，很便宜但特別難走，把腳磨破，到了辦公室必須要換鞋子的心情。」