林青霞棄影從文通宵寫作　曾對白先勇失言︰罰站著看《遊園驚夢》

台灣殿堂級女演員林青霞，於9月24 日出席香港中文大學主辦，「與金聖華、林青霞《談心》」文化講座及新書發布會，並與由中大翻譯學榮休講座教授金聖華於講座上對談，分享寫作心路歷程和相識緣份。金教授於今年五月出版《談心—與林青霞一起走過的十八年》，記述與林青霞之間相知相惜的情誼。

林青霞女士(左)和金聖華教授(右)在會上為《談心—與林青霞一起走過的十八年》一書簽名。（中文大學提供）

息影近28年的林青霞，近年醉心於寫作，從2001年起出版三本散文作品，分別為《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》。林青霞於會上分享指：「以前在學校，作文很差，到放學還未寫完。」但經過多年學習，以及與金聖華交往、受對方影響下，逐漸於寫作上建立自信。林青霞回憶寫作初起的往事：「第一本書《窗裡窗外》是在400字稿字上寫，到第三本已經是在Ipad上寫。」感嘆時光飛逝，轉眼已經度過許多年日。

金聖華教授 ( 右 )和 林青霞(左)分享十八年的深摯情誼。（中文大學提供）

金聖華亦回憶林青霞寫作初年的往事，笑指：「他以前還會用傳真機將文章發給我，清早會收到林青霞的文章。」林青霞解釋指：「其實時常因為寫作，寫到天亮，經常忘了睡覺。」金聖華則表示：「可惜現在就沒有了林青霞的手稿了！」林青霞則甜蜜地回應：「你要手稿，可以寫一份給你！」

林青霞最大的興趣是看書，她博覽群書，最愛的作家是張愛玲和太宰治。（中文大學提供）

在寫作以外，林青霞亦醉心閱讀文學作品，他分享指：「以前看書都躺在床上看，現在都站着看。」在獨特的閱讀習慣背後，原來來自林青霞與著名華文作家白先勇的一段往事有關：「最近站着看的書是白先勇《臺北人》出版五十週年的精裝版。白先勇住在仁愛路，是我長大的地方。有一次拜訪他的時候，說起《遊園驚夢》，我當着白先勇的面說我不喜歡，令場面很尷尬。於是《遊園驚夢》重新出版後，我便罰自己站着，讀完整本《遊園驚夢》。」而提到最鍾愛的作家，林青霞分享：「我最喜歡太宰治，張愛玲也喜歡。他們的經歷很戲劇性，讓我很心疼他們，像他們這麼敏感的人，生活卻那麼苦。」

林青霞於影壇成就驕人，然而卻棄影從文，而且保持謙虛的學習態度。（中文大學提供）

從影多年，經典電影影作品無數，對於常被影迷稱為大美人，林青霞輕笑指：「沒甚麼美，做美人多辛苦，多有壓力。」雖然林青霞於影壇成就非凡，備受愛戴，然而林青霞卻非常謙虛地分享了他的人生態度：「我永遠也把自己當新人，所有人都有讓我學習的地方，壞的當反面教材，好的就學習起來。」林青霞被問及在拍電影與寫作之間，如果需要二擇其一，會選擇哪一種創作模式，林青霞便分享指：「拍戲與寫作，如果要二擇其一，我會選擇寫作。」

月前林青霞府上失火，知道事件發生後，林青霞第一時間卻思考如何把事件記敘下來。（中文大學提供）

金聖華於講座上，提及月前於林青霞府上發生的「火旺」事件，表示在事件發生時，林青霞卻處之泰然。林青霞便從容地表示：「知道事件發生時，我抱着女兒，對他們說：『很感恩，因為大家都在一起，沒有人受傷。』而其實知道事件發生以後，我心裡面第一時間竟然在想：這件事應該怎樣寫！」

金聖華（右）笑指外界以為林青霞家裡擁有最多的是衣服，但事實上最多的竟然是書籍。（中文大學提供）

對於林青霞府上失火，外界極為關注財物上有否損失。然而金聖華則提及：「別以為林青霞這麼大的明星，家裡最多的一定是漂亮的衣服。其實林青霞家中最多是書。」林青霞回應時笑指：「以前施南生來我家時，笑說我家裡一個字都沒有，可現在到處都是書。那時候施南生留意到我連一本書、一份報紙、一本雜誌都沒有，其實卻忘了我有許多劇本。」

施南生曾於到訪林青霞時，笑指他家中一個字也沒有。然而現在林青霞府上擁有最多的卻是書籍。（視覺中國）

在宣傳《談心——與林青霞一起走過的十八年》外，林青霞亦於講座上透露：「一個月後，我將會出版散心集《青霞小品》，寫的都是散文，寫生活小細節，開開朋友的玩笑，讓讀者會心微笑。」而對金聖華的新作，林青霞也予以高度評價：「他所翻譯的林青霞，是最真實的！」