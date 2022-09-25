《神探伽利略》角色誕生15年　集齊3大特徵林峯都變福山雅治

日劇《神探伽利略》（Galileo），2007年10月15日，於日本富士電視台首播，是一部推理電視劇，改編自東野圭吾的「伽利略系列」推理小說，由福山雅治主演，劇中物理學家湯川學與刑警，每每運用科學原理，偵破各種看似超自然現象的案件。作品的最新電影版《神探伽利略沉默的遊行》今個星期上畫，一同重溫呢個經典角色，點樣15年依然無變？

初期的湯川學，偶然唔戴眼鏡，cool cool地。(《神探伽利略》劇照)

福山雅治於《神探伽俐略沉默的遊行》的樣貌近乎不變，頭髮直啲外，基本上係令人羨慕的「原地踏步」。（《神探伽俐略沉默的遊行》電影劇照）

不老男神福山雅治，自2007年演出湯川學一角，人氣再彈起，成為足以與日劇男神木村拓哉匹敵之人選，到2015年，福山突然宣布封盤結婚，人夫身分令女粉絲人數流失快過鈣質，往後的作品收視都一般般，直至重披三件頭西裝，實驗室白袍，重現經典角色「湯川學教授」，拍下系列第三部電影《沉默的遊行》，才令人氣站得住腳。

福山雅治與柴崎幸再度於《神探伽俐略》電影中合作。（《神探伽俐略沉默的遊行》電影劇照）

電影在尾段播出15年來，福山雅治演出的片段，不單止是最強回憶殺，其不老的凍齡樣貌，併到15年前畫面，簡直是反物理、超自然現象。而今集更邀請到女主柴崎幸及北村一輝回歸，鐵三角組合相隔15年再次合體。

指定動作，福山做就型，你做就福頭喇。（《神探伽利略》劇照）

眼鏡＋表情＋手勢

要湯川學，最緊要有副眼鏡，金絲框或無框都可，總之睇落斯斯文文，好精明就可以，而全程要目無表情般，偶然要有小幽默就100分。當然諗嘢，成隻手蜘蛛咁放上臉就係必然。

《神探伽利略》播出兩年後，TVB找林峯拍下《談情說案》，講述林峯飾演的物理學教授如何用物理的方法協助破案。其實都唔似吖，至少手勢唔似，係咪咁話。（《談情說案》劇照）

三件頭西裝最記得

福山雅治飾演湯川學15年不止人氣不減，連外型都幾系凍齡，唔講唔知原來男神已經53歲，《神探伽利略》第一季出街是38歲，穿上副教授的三件頭西裝，官仔骨骨非常有型。來到今集，三件頭一樣著得貼服好睇，個人就係Cutting靚。

電影片第二集，依然fit到漏。(《神探伽利略真夏方程式》)

都係三件頭，林峯都著得好睇，身型都唔錯。（《談情說案》劇照）

實驗室白袍

湯川學這位物理教授，在帝都大學理工學部教書及做研究，所以長期一身實驗室白袍都好合情合理，亦完全迎合天才物理學家的人物設定。