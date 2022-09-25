Netflix影迷盛會公開《王冠》戴妃造型　《YOU》明年2月回歸

Netflix於香港時間昨日（24日）舉行第二屆「Tudum：2022 年 Netflix 全球影迷盛會」，率先公開了一系列的劇集、節目及電影的預告、上架日期、絕密片段及幕後花絮。

Netflix與昨日舉行第二屆「Tudum：2022 年 Netflix 全球影迷盛會」。（Netflix IG）

《安眠書店 》（YOU）

《安眠書店》第四季將分為兩部分上架。（Netflix）

由Penn Badgley主演的人氣劇《安眠書店 》（YOU）由開播至今都大受歡迎，更帶挈男主角人氣急升。第四季將分為兩部分播出，Part 1將於明年2月10日上架，而Part 2就會緊接在3月10日推出。在最新預告中，我們得知主角Joe由美國去到英國倫敦開展新生活，更化身名為Jonathan Moore的教授，並在學術界與教育方面「大展拳腳」，此外亦同步介紹了一眾新角色。

+ 1

《王冠》（Crown）

《王冠》第五季即將於11月9日上架。（Netflix）

改編自已故英女王生平的王牌劇《王冠》（Crown）在去年播出第四季中獲得一眾好評，更在頒獎典禮上奪得多個獎項。Tudum宣布第五季即將於11月9日上架，並公開了前導預告。短短幾十秒的片段，大家能看到Elizabeth Debicki高度還原了戴安娜王妃的演出，還有實驗英王查理斯的Dominic West。

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《The Witcher: Blood Origin》

有超人Henry Cavill主演的Netflix原創史詩式奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）第三季即將於明年暑假回歸，在等待期間前傳《The Witcher: Blood Origin》即將在聖誕節12月25日上架。而有份主演劇集的楊紫瓊亦驚喜亮相，並公開了其特別造型。