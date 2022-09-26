闔家辣︱吳君如宣布原班拍《闔家打麻雀》　古天樂帶頭甩牌中七億

由吳君如監製兼演出，鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）主演的貼地溫情電影《闔家辣》創下2022年暑期港產片票房No.1，日前君如特意舉辦慶功宴，招待台前幕後辛勞萬分的工作人員，出席嘉賓包括古天樂、吳君如、陳可辛、鄭中基（Ronald）、梁詠琪（Gigi）、鄒凱光、導演鄭晉軒（Coba）、袁澧林（Angela）、胡子彤、林家熙（Locker）、吳嘉龍、譚玉瑛、黃德斌等人。

《闔家辣）舉行慶功宴，出席嘉賓包括古天樂、吳君如、鄭中基及梁詠琪等台前幕後工作人員。（電影公司提供）

對於《闔家辣》有如此好成績，身為監製兼主演的君如滿有信心表示是預期之內，Ronald更直言：「我們預計大收七億，現在只差六億幾。」君如興奮回應：「今日真的很開心，這部戲對我、所有演員、台前幕後來說非常成功，而且有這麼好的成績，一於約齊大家食餐慶功飯。」Gigi補充：「自上年七月完成拍攝後，大家都少見，十分想念大家。」

《闔家辣》主演鄭中基指：「我們預計大收七億，現在只差六億幾。」（電影公司提供）

最近香港刮起一陣強力撐港產片的風潮，《闔家辣》在暑期檔率先登場，開出個好頭，中基直言：「當時應該冇人夠膽行出來，唯有她有勇氣。」君如補充：「當時七月十四日並未放暑假，只是個閒檔，不過可以帶旺個市，港產片好對大家都好。」對於要延續製作出更多更精彩港產片的重要使命，君如在慶功宴上加碼宣佈：「現正準備原班人馬拍一套賀歲片，關於打麻雀，打牌是個非常好的活動，有益身心，更可以防止老人癡呆，我們三個要打多一點。」

《闔家辣》主演吳君如席上宣布原班人馬開拍賀歲片《闔家打麻雀》。（電影公司提供）

為了率先感受《闔家打麻雀》氣氛，古天樂帶領君如、中基、Gigi、黃德斌、Coba、朱鑑然、胡子彤、Locker、Angela等人先玩甩麻雀遊戲，大家要甩牌甩中刻有七億的麻雀，寓意有個好兆頭。及後君如續指：「時間雖然緊迫，但《闔家打麻雀》會爭取在2023年初上映，更會有神秘巨星現身。最想做到帶歡樂給香港觀眾，現時約齊四隻腳打牌好難，這是我的心願，因為本人非常之喜歡打牌。」

古天樂席上帶頭玩甩牌遊戲，甩中「七億」好意頭。（電影公司提供）

打牌文化最具有香港味道，而且新年過節指定動作必定會開枱打牌，Ronald笑言：「有人打牌時好鍾意轉牌。」君如補充：「打牌一定會棟腳、啪牌、甩牌等等，打牌係可以列入奧運的項目，而且今次是真打，最大打到七億，櫃桶贏盡就係七億。」