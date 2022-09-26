深宵閃避球｜鄭伊健戲內外受眾少女愛慕　周家怡︰我完全冇代溝

由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領一眾新晉演員包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演，號稱香港史上最揸流攤運動喜劇《深宵閃避球》，今日（26日）舉行電影首映禮。典禮開始時，鄭伊健甫一出場，即引起現場圍觀粉絲尖叫歡迎，場面哄動。

鄭伊健與周家怡雖然作為《深宵閃避球》男女主角，戲中卻未有感情線，周家怡指切合電影主題。（梁碧玲 攝）

《深宵閃避球》主演鄭伊健戲裡戲外均魅力過人，俘獲不少少女芳心，與周家怡接受訪問時謙指：「其實他們並不是我的粉絲，而是電影《深宵閃避球》的粉絲，受到電影題材吸引而己。」而周家怡則笑指伊健戲裡戲外都受到眾女主演們的愛慕。

《深宵閃避球》舉行首映禮，鄭伊健、周家怡攜同一眾女主演出席。（梁碧玲 攝）

與八位年輕女演員合作，伊健表示：「一開始不知道如何溝通，但拍攝時會共同面對難題，一起解決問題時，便建立起默契。」周家怡則笑指：「我完全沒有代溝，簡直融入到他們當中！因為我（在戲中）做社工，做社工一定要能人夠與他們溝通，所以在現實生活上也一樣。」

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《深宵閃避球》裡，鄭伊健與周家怡的角色之間，有一段似乎沒有萌芽的愛情，周家怡便笑指：「沒有感情線其實也『啱數』，而電影亦並非以愛情為主題，當中展現的愛其實是對所有人的愛。」

鄭伊健一出場便引起在場粉絲哄動。（梁碧玲 攝）

戲院於年初重開後，不少港產片均透過謝票力谷票房，周家怡指雖然不感到有票房壓力，然而亦願意出席謝票：「我會非常開心，謝票是一個與觀眾交流的好機會，亦想觀眾支持香港、本土製作的電影。」伊健則表示：「電影上年拍攝，今年便能夠上映，其實能夠上映已經很好，因為我有一些作品雖然已經拍完，但卻還未能帶給觀眾。」

周家怡於訪問指自己與八位年輕女演員毫無代溝。（梁碧玲 攝）

鄭伊健、導演應智贇與周家怡，一起預祝票房大收。（梁碧玲 攝）

戲中有八位年輕女演員，場面相當熱鬧。（梁碧玲 攝）

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Caption 5：鄭伊健為《深宵閃避球》能夠上映感到難得，周家怡指將會出席謝票。（梁碧玲 攝）