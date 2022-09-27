《流水落花》獲選HKAFF閉幕片　鄭秀文演寄養家庭母親︰好大嘗試

由香港電影發展基金資助，創意香港全力支持，「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品《流水落花》，日前先拔頭籌，獲香港亞洲電影節 (HKAFF) 公佈成為本屆閉幕電影之一，在芸芸優質人氣作品下成功突圍。電影女主角鄭秀文（Sammi）得知新片入選，更被場刊盛讚形容為 “a career-best performance” （事業生涯上一次最佳演出），顯得相當欣慰和興奮。

電影是賈勝楓導演首部長片，更獲得剪輯指導張叔平、造型顧問文念中加持，亦邀請到天后 Sammi 鄭秀文一次從影以來大突破。（《流水落花》劇照）

電影由 Sammi 鄭秀文主演，跟陸駿光飾演一對寄養家庭的父母，是從影以來一大突破，聯同談善言，及八位年少新力軍黃梓樂、李昀蔚、吳祉嶠、趙啓嵐、徐家謙、曾睿彤、黃梓軒及劉朝健，把香港近年被廣泛報導的寄養家庭 (foster family) 題材搬上大銀幕。

Sammi︰「《流水落花》係我喺『非喜劇類型』中好大嘅嘗試。我個人好鐘意呢部電影，佢唔煽情，但我深深被故事同角色所觸動，希望到時大家可以入戲院支持啦！」（《流水落花》劇照）

《流水落花》以 Sammi、陸駿光一對寄養家庭夫飾為軸心，發展出與數個寄養小孩的感人故事，探討生命如何延續，關係因有缺陷才真實。Sammi 得知喜訊後相當高興。「我很榮幸參與到《流水落花》，好替導演鼓舞，因為佢第一次有作品面世，就成為咗電影節閉幕電影，對於新導演嚟講，係美麗嘅開始！我希望透過呢次盛事，可以同世界各地嘅電影愛好者交流；而更重要係，可以有更多唔同地方嘅朋友欣賞到《流水落花》。」

陸駿光跟Sammi飾演寄養家庭的夫婦。（《流水落花》劇照）

Sammi更補充：「《流水落花》將會好快同大家見面，除咗係導演首部劇情片作品，亦係我喺『非喜劇類型』中好大嘅嘗試。我個人好鐘意呢部電影，佢唔煽情，但我深深被故事同角色所觸動，希望到時大家可以入戲院支持啦！」《流水落花》暫定明年正式上映，在今年11月13日率先於香港亞洲電影節閉幕環節中公映兩場。

戲中有不少新演員參與，包括談善言。（《流水落花》劇照）

《流水落花》故事講述，陳天美（鄭秀文）和何彬（陸駿光）透過莫姑娘（談善言）申請成為寄養家庭，夫婦倆很用心，迎來各有問題的小孩在他們人生不同階段出現——因母親毒癮而缺乏照顧的文森（黃梓樂）、父母離異被當人球的小菁（李昀蔚）、患有兔唇遭嫌棄的小花（吳祉嶠）、苦苦等待一個家的阿明（趙啓嵐）、與及對成年人失去信任的家希（曾睿彤）家朗（徐嘉謙）姊弟。天美在小孩身上看到了父母、同學、社會造成的傷痕，她用盡方法讓眾人重拾希望，成為大家依靠、好好相處的家人。