《猛鬼3寶》豪哥盡情「鬼混」　許賢批精盡人亡七師傅出手伏妖

由本地製作與天下一聯手出品的本地100%純種鬼片《猛鬼3寶》，今日公開終極預告，電影結集三個都市猛鬼故事，其中由試當真豪哥蘇致豪飾演的士司機，約女友party room爆房後引來色鬼纏身，最為爆笑，預告更見要七師傅出手救人。

另一鬼故事發生在片場，劇組拍夜班集體撞鬼，導演異想天開，請女鬼飾演女鬼。（《猛鬼3寶》劇照）

電影集一眾年輕台前幕後主理，由《馬達‧蓮娜》伍健雄、《明日戰記》鄧維弼、電視劇《IT狗》羅耀輝監製，第17屆《亞洲電影投資會》入選作品《刺殺黃大仙》新晉導演黃鐦執導，《金都》黃綺琳及黃鐦編劇，凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、蘇致豪、許賢、林千渟、林家熙、蘇皓兒、郭奕芯、七仙羽、周祉君、陳湛文及徐浩昌等主演，為大家呈獻一部港式鬼片，於10月27日萬聖節檔上畫。

郭奕芯一心以為去Staycation，原來係去工廈。（《猛鬼3寶》劇照）

其中由豪哥、許賢主演一節名為《猛鬼工廈》，蘇致豪飾演的士司機阿君，女朋友瑤（郭奕芯 飾）一直嫌棄阿君揸的士，阿君為挽回感情，打算和乃瑤去Staycation讓她可以在姊妹前炫耀一下，但阿君只夠錢訂了一間位於工廈內的Party room，令乃瑤生氣得正式提出分手。正當乃瑤要一走了之，一陣陰風吹過，自此乃瑤像變了另一個人，對阿君溫柔體貼，兩人重拾當初激情，在和乃瑤連場激戰多個晚上後，阿君日漸憔悴，朋友肥乜（許賢 飾）懷疑阿君撞鬼，決定替天行道，和這隻專吸陽氣的「淫鬼」決一死戰……

豪哥戲中艷福不淺，女友態度180度轉變，相當纏綿。（《猛鬼3寶》影片截圖）

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預告可見，豪哥盡情享受在Party Room「鬼混」，但好友許賢極力阻止，怕會令他精盡人亡而死。而戲中亦會有真師傅七師傅演出，仲會使出閃電七連鞭。