岑珈其憑《IT狗》入圍釜山電影節　與《魷魚遊戲》競逐最佳男配角

岑珈其去年參演ViuTV電視劇《IT狗》，珈其在劇中飾演口材了得，身兼共享工作室創辦人、創業導師及大學講師，並在初創界涉嫌欺騙投資者，臭名遠播的角色Kenneth Sir，其角色刻劃細緻，珈其亦將此角色發揮得淋漓盡致，演出立體貼地兼抵死，深受觀眾注視，同時成為談論話題，其演出亦得到各界認同。

岑珈其於《IT狗》裡飾演欺騙投資者的創業導師。（《IT狗》劇集劇照）

今日（27/9）韓國釜山國際電影節亦公布，岑珈其憑《IT狗》的演出，獲入圍提名「亞洲內容大獎」的最佳男配角，與其他強勁入圍對手競逐獎項，其餘四位入圍提名還包括《魷魚遊戲》朴海秀、《Tracer》朴埇佑、《Hurts Like Hell》Vithaya Pansringarm及《八角亭謎霧》祖鋒，而韓國當紅人氣男神丁海寅亦會擔任頒獎禮主持。「亞洲內容大獎」將會於當地時間10月8日（六）下午4點舉行，屆時將於頒獎典禮前設有紅地氈環節。

朴海秀憑《魷魚遊戲》同時入圍「亞洲內容大獎」最佳男配角。（《魷魚遊戲》劇集劇照）

獲得提名肯定的岑珈其回覆傳媒時說：「好感謝韓國釜山國際電影節『亞洲內容大獎』的最佳男配角入圍提名，得到評審團的肯定和支持，已經好開心好感恩！今次提名絕對係一個超級大的鼓勵，得到呢一張咁好嘅成績表我會好好珍惜！我一定會繼續努力做好日後每一個作品，同埋真心要好多謝《IT狗》簡君晉導演，比今次呢個機會我參演到Kenneth Sir呢個角色，最後一定要多謝喜歡同支持我嘅每一位朋友吖！」

2014年，珈其參演由劉國昌導演的電視劇《地產仔》，飾演地產經紀一角。2018年，首次擔任電影男主角主演《非同凡響》，演出備受讚賞。及後獲邀參演ViuTV劇集《教束》及《二月廿九》。

岑珈其今年亦有出席第四十屆香港電影金像獎頒獎典禮。（電影公司提供）

2020年，拍攝ViuTV綜藝節目《膠戰》系列，擔任主持，同年加入YouTube頻道「試當真」任常駐幕前成員，其演出機會不斷，最近演出的電影有《緣路山旮旯》、《阿媽有咗第二個》等。