雷神奇俠4︱屠神者易做過蝙蝠俠　基斯頓比爾︰奸角比英雄更吸睛

Marvel本年度重磅打造《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder），由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）及基斯頓比爾（Christian Bale）主演。基斯頓比爾重量級加盟系列，飾演對神祇失去信心的信徒Gorr，執起死靈劍成為屠神者，誓要向眾神復仇，而雷神在屠神者的侵略下，展開反擊的征途。

基斯頓比爾在《雷神奇俠4：愛與雷霆》裡的造型非常獨特，並以單色為主。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照）

近日，基斯頓比爾接受外媒訪問，重提多年前參演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）傳奇超級英雄電影《蝙蝠俠》三部曲，飾演蝙蝠俠布魯斯韋恩（Bruce Wayne）一角。而在參演《雷神奇俠4：愛與雷霆》後，基斯頓比爾的演藝生涯則成功囊括超級英雄電影的英雄與反派角色。

基斯頓比爾曾經於基斯杜化路蘭的《蝙蝠俠》三部曲裡飾演蝙蝠俠Bruce Wayne。（電影劇照）

基斯頓比爾表示，飾演反派不僅趣味更大，而且更為容易：「飾演反派比較容易，因為每個人對反派的興趣都很大，當反派角色出場時，沒有人會繼續留意英雄角色，所有目光都集中在反派身上，所以在演繹上更為輕鬆。」

基斯頓比爾表示飾演反派比超級英雄更容易吸引觀眾。（Getty Image）

電影中，基斯頓比爾的光頭、皮膚慘白、身披麻布的造型，相比盔甲顏色越加繽紛的雷神，反而更為吸引眼球及具有標誌性。而在《蝙蝠俠》三部曲裡，三集的奸角分別為稻草人（Scarecrow）、小丑與Bane，三位反派角色均比蝙蝠俠更具可塑性，猶以小丑一角更甚，角色不論外型、形體動作均非常鮮明，容易在觀眾留下印象，亦令演員更具表現空間。