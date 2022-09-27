第59屆金馬獎｜《智齒》14項提名　秋生家棟張孝全張繼聰爭影帝

第59屆金馬獎將於今日（27/9）公布入圍名單，早前，雖然香港影業協會向會員發信，表示金馬獎近年日趨政治化，如果會員希望參與，務須三思，以免殃及池魚，但從名單上看，公開信未有動搖香港電影人的參賽決心，其中港片代表就有亦有《智齒》、《白日青春》、《窄路微塵》、《燈火闌珊》、《緣路山旮旯》5部，而《智齒》更獲14項提名，成為今屆提名最多的電影。

第五十九屆台灣金馬獎頒獎典禮，將於11月19日舉行。(網上圖片)

而今年獲最多提名的台灣電影，是話題恐怖作《咒》，共獲13項提名。香港演員在最佳男主角上競爭激烈，包括︰《智齒》林家棟、《白日青春》黃秋生、《窄路微塵》張繼聰、《罪後真相》張孝全及《一家子兒咕咕叫》游安順。女主角方面，港片亦有《智齒》劉雅瑟、《窄路微塵》袁澧林及《燈火闌珊》張艾嘉競逐。最後男女配角亦有《智齒》李淳及《緣路山旮旯》余香凝代表。對於入圍女主角，袁澧林表示︰「多謝導演林森、監製和製作團隊！無比激動，但開心完會繼續做好份內事。」

今屆男主角競逐激烈。(直播截圖)

第59屆金馬獎入圍名單（部分）

最佳劇情長片

《咒》

《智齒》

《一家子兒咕咕叫》

《白日青春》

《哈勇家》

《智齒》亦入圍最佳劇情片。(直播截圖)

最佳導演

《咒》柯孟融

《哈勇家》陳潔瑤

《智齒》鄭保瑞

《夏日天空的那匹紅馬》張作驥

《一家子兒咕咕叫》詹京霖

最佳男主角

《罪後真相》張孝全

《一家子兒咕咕叫》游安順

《智齒》林家棟

《白日青春》黃秋生

《窄路微塵》張繼聰

《白日青春》獲6項提名。(網上圖片)

最佳女主角

《咒》蔡亘晏

《智齒》劉雅瑟

《窄路微塵》袁澧林

《燈火闌珊》張艾嘉

《花路阿朱媽》洪慧芳

張艾嘉憑《燈火闌珊》入圍最住女主角。（《燈火闌珊》劇照）

最佳男配角

《咒》高英軒

《黑的教育》朱軒洋

《智齒》李淳

《一家子兒咕咕叫》胡智強

《花路阿朱媽》鄭東煥

最佳女配角

《一家子兒咕咕叫》楊麗音

《一家子兒咕咕叫》李夢苡樺

《哈勇家》林詹珍妹

《罪後真相》方郁婷

《緣路山旮旯》余香凝

余香凝憑《緣路山旮旯》入圍最佳女配角。（《緣路山旮旯》劇照）

最佳新演員

《咒》黃歆庭

《哈勇家》張祖鈞

《我吃了那男孩一整年的早餐》周興哲

《一家子兒咕咕叫》胡智強

《白日青春》林諾

最佳新導演

《黑的教育》柯震東

《查無此心》曾英庭

《海鷗來過的房間》孔慶輝

《白日青春》劉國瑞

《花路阿朱媽》何書銘

最佳音效

《咒》

《智齒》

《查無此心》

《海鷗來過的房間》

《一家子兒咕咕叫》

最佳攝影

《咒》

《智齒》

《我心我行》

《白日青春》

《海鷗來過的房間》

最佳剪輯

《咒》

《智齒》

《黑的教育》

《神人之家》

《一家子兒咕咕叫》

最佳視覺效果

《咒》

《智齒》

《黑的教育》

《燈火闌珊》

最佳原著劇本

《咒》

《花路阿朱媽》

《一家子兒咕咕叫》

《哈勇家》

《白日青春》

最佳改編劇本

《我吃了那男孩一整年的早餐》

《智齒》

最佳動作設計

《素還真》

《智齒》

《查無此心》

《芽籠》

《我心我行》

最佳造型設計

《咒》

《素還真》

《智齒》

《查無此心》

《一家子兒咕咕叫》

最佳美術設計

《素還真》

《咒》

《智齒》

《查無此心》

《一家子兒咕咕叫》

最佳原創電影音樂

《咒》

《窄路微塵》

《智齒》

《一家子兒咕咕叫》

《我心我行》