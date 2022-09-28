《風再起時》代香港出戰奧斯卡　重溫歷年名單本土特色與商業並重

由兩大影帝梁朝偉、郭富城主演的香港史詩式電影《風再起時》，落實代表香港角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。雖然暫時只行出第一步，最終能否成為五強之一，要待來年1月24日公布正式名單才知道。

《風再起時》的四大探長分別為，左起顏洪（譚耀文飾）、磊樂（郭富城飾）、南江（梁朝偉飾）以及韓森(周文健飾)。（《風再起時》劇照）

在歷屆奧斯卡，成功代表香港出戰並打入最後五強的分別有三次，包括1991第64屆，張藝謀《大紅燈籠高高掛》，1992第65屆，陳凱歌《霸王別姬》，然後已去到2020第93屆，曾國祥《少年的你》。王家衞《一代宗師》當年都代表香港出戰，亦成功入到9強，但最後亦告止步。雖然最終入圍最佳外語片，但成功有份競逐最佳攝影及最佳服裝設計，又是另一成就。

張國榮主演的《霸王別姬》，於1992年代表香港出戰。（《霸王別姬》劇照）

觀乎歷屆代表香港出戰的名單，有極具香港特色的《七小福》（1989）、《香港製造》（1998）、《千言萬語》（1999）、《歲月神偷》（2010）、《桃姐》（2011）、《奪命金》（2012）、《一念無明》（2017）、《媽媽的神奇小子》（2021）。

最近一次成功入圍五強，是曾國祥執導的《少年的你》。(《少年的你》劇照)

至於商業作品亦曾入圍出戰，包括《全職殺手》（2001）、《無間道》（2003）、《如果‧愛》（2005）、《破風》（2015）、《紅海行動》（2018）、《掃毒2天地對決》（2019）。而較重導演個人風格的亦有《花樣年華》（2000）、《放‧逐》（2007）、《一代宗師》（2013）、《踏血尋梅》（2016）等。