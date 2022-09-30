曉治積曼五個方法回歸《死侍3》　狼人來自多重宇宙甚至外星？

由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的超級英雄電影《死侍》（Deadpool），形象嘴賤踩界，一直大受成人觀眾歡迎。日前，Marvel宣布將會推出續作《死侍3》（Deadpool 3），更驚喜透於影片透露曉治積曼（Hugh Jackman）將會以狼人（Wolverine）身份加入電影，成為社交媒體瘋狂討論的電影話題。

死侍3︱曉治積曼確定回歸再演狼人！ 暫定2024年9月24日上映

曉治積曼確認將以狼人身份現身《死侍3》。《狼人：武士激戰》電影劇照。（imdb）

曉治積曼由2000年電影《變種特攻》（X-Men）開始飾演狼人一角，直至2017年電影《盧根》（Logan）才卸任，演足17年，深入觀眾印象之中。而外界一直估計Marvel會否收編《變種特攻》系列角色後，讓狼人重返大銀幕，出乎意料地狼人竟然於《死侍》系列首先回歸亮相。但究竟於《盧根》裡戰死的狼人，會以甚麼形式回歸漫威電影宇宙？以下為大家歸納五個最具可能性的預測！

狼人於2017年電影《盧根》裡不幸戰死。《盧根》電影劇照。（imdb）

多重宇宙

自從《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）利用多重宇宙觀將兩位前任蜘蛛俠以及他們的反派角色拉進漫威電影宇宙後，外界一直預測在電影彩蛋裡的毒魔（Venom）以外，還有甚麼過去被Marvel授出版權的角色會透過同類手法回歸。假設《變種特攻》一直與漫威電影中軸處於不同多重宇宙之間，狼人極有可能以跨越多重宇宙的方式出現，此法亦能確保角色擁有全身而退的合理理由。

《蜘蛛俠：不戰無歸》裡，曾利用多重宇宙觀將三代蜘蛛俠齊集。《蜘蛛俠：不戰無歸》電影劇照。（imdb）

穿越時空

電影《死侍2》裡，變種士兵機堡（Cable）透過時空穿梭回到過去，企圖解決殺害他妻兒的凶手；《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men：Days of Future Past）亦曾出現類近時空穿梭的橋段，而穿越時空者正是狼人。至於Marvel一方，在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）裡使用穿越量子領域、突破時間順序的手法，似乎亦不抗拒於電影中加入穿越時空的槪念，所以狼人亦有可能因為穿越時空回歸系列。

在《變種特攻：未來同盟戰》裡，狼人曾經利用穿越時空的方式回到過去。《變種特攻：未來同盟戰》電影劇照。（imdb）

神奇翻生

狼人雖然於《盧根》裡戰死，然而擁有逆天再生能力的狼人，亦不排除能夠神奇翻生。《狼人外傳》（X-Men Origins：Wolverine）裡，狼人兩兄弟曾經因為越戰時違反軍令，被判死刑，然而在打靶後他們兄弟二人竟然能夠復活。有先例可循，狼人自然亦能夠以同樣方法重生，雖然橋段略嫌老套，但相信希望重見狼人的粉絲亦會照單全收。

《狼人外傳》裡，狼人兄弟曾於越南被打靶，但期後卻神奇翻生。《狼人外傳》電影劇照。（imdb）

死侍幻覺

《死侍》電影不僅以嘴賤玩味見稱，亦是超級英雄電影裡開先例打破第四面牆的角色。死侍在電影其他角色眼中，或許精神略帶點失常，而在第一集腦部中刀後，更出現動畫式的幻覺。所以，狼人並不排除以死侍幻覺形式於電影裡出現，手法或許亦與《摶擊會》（Fight Club）類近。

《死侍：不死現身》裡，死侍在腦部中刀後，眼前出現動畫幻覺。《死侍：不死現身》電影劇照。（imdb）

斯克魯爾族（Skrull）

在《Marvel隊長》（Captain Marvel）裡出場的外星變形人斯克魯爾星人，在故事結尾於地球定居，融入人類的生活。由於斯克魯爾星人擁有接觸後模仿變身的能力，與妖后（Mystique）的變種能力類近，所以假如狼人生前曾與定居於地球的斯克魯爾星人接觸，或許會被斯克魯爾星人模仿，並獲得其變種能力。