《窄路微塵》原創歌曲獎被金馬DQ　作曲曾永曦︰原曲為小朋友而作

《第59屆金馬獎頒獎典禮》將於11月19日在台北國父紀念館隆重舉行，本星期舉行記者會公布入圍名單，其中《窄路微塵》入圍了最佳男、女主角獎等4項獎項，當中包括主題曲《窄路微塵》競逐「最佳原創電影歌曲」，但昨晚（29/9）金馬執委會宣布因資格不符而取消。



由張繼聰袁澧林主演的《窄路微塵》，二人雙雙候選金馬最佳男女主角。（《窄路微塵》劇照）

金馬執委會表示，經電影公司主動告知下，稱該曲雖未正式發行，但早已做過公開演出，並非為電影《窄路微塵》全新創作，因此並不符合金馬獎的「原創電影歌曲」提名範疇。就事件，《香港01》向作曲人曾永曦（Wilson）查詢，Wilson坦言歌曲當初並非為電影創作，的確不符合「原創」的條件。歌曲源於當年為團體「居留權小學」創作，以鼓勵一班留港受教育，但父母未能來港團聚的小朋友。

雖然入圍資格被取消，但曾永曦（Wilson）都平常心對待，沒表示太失望。（受訪者提供）

Wilson︰「歌曲因為要讓小朋友聽得懂，所以曲式較簡潔，歌詞亦較少，原意是鼓勵一班在狹縫中成長的小朋友。而我跟阿仁（黃衍仁）本身是認識，他覺得歌曲意境跟電影《窄路微塵》很相配，所以建議重新編曲並用到電影上。」

雖然資格被取消，但Wilson坦言沒有太失望。「因為我參與度不算多，而且作品經重新編製過。最初知道入圍是開心的，但阿仁都有告知有些細節還需釐清，所以當知道資格被取消都沒太介懷，只是起初都有幻想去台灣出席頒獎禮。」

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