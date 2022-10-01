立法會議員倡抗日游擊隊事蹟拍電影　陳勇：勁過《Top Gun》

適逢明日國慶七十三週年，民建聯今日（30日）推出題為《認識國家發展 講好中國及中國香港故事》倡議書，並由立法會議員陳勇等進行發表。陳勇於會上表示，宣傳東江縱隊郊遊路線非常重要，抗日游擊隊的事跡，如果拍成電影，能夠有助宣揚愛國主義教育，甚至「比《壯志凌雲》（Top Gun）仲勁啲」。

陳勇指抗日游擊隊的事跡拍成電影會比《壯志凌雲》更利害。（廖雁雄 攝）

陳勇表示，於抗戰期間，英軍早已投降，而淪陷後的香港全靠由中國共產黨領導的東江縱隊、港九獨立大隊等游勇保家衞國，更指：「尤其是香港靠我們中國人的熱血兒女，包括許多本地熱血青年，參與游擊隊一起得到成功，許多事例拍成電影的話，拍出來比《壯志凌雲》更利害。」

陳勇指游擊隊事跡拍成電影，比《壯志凌雲》更勁。《壯志凌雲：獨行俠》電影海報。（imdb）

2017年，香港殿堂級導演許鞍華，已改編「東江縱隊生死大營救」事件，拍攝電影《明月幾時有》，劇情講述抗日短槍隊員劉黑仔（彭于晏 飾）、方蘭（周迅 飾）等人，於香港營救茅盾夫婦、梁漱溟與夏衍等一眾愛國文人。而許鞍華亦曾經於訪問指出，電影在剪接完畢，看到電影完成後的最終版本，自己也不禁高呼一聲：「我終於拍成了一套香港抗日電影了！」

《明月幾時有》由許鞍華執導，於2017年上映。《明月幾時有》電影海報。

《明月幾時有》為香港近年極具代表性作品，於第37屆香港電影金像獎提名十一項獎項，並成功奪得最佳電影、最佳導演、最佳女配角（葉德嫻）、最佳美術指導（文念中）、最佳原創電影音樂（久石讓）共五項大獎。更於中國內地上映時，首日票房錄得接近2000萬人民幣（約港幣2200萬），突破許鞍華《桃姐》首日票房1200萬人民幣（約港幣1300萬）的個人紀錄。