《飯戲攻心》林明禎誤用USB係機心女？　導演陳詠燊親自解畫

電影《飯戲攻心》愈映愈有，戲中金句同情節更成為觀眾熱議話題。而繼鄧麗欣（Stephy）與林明禎困難二選一後，又有網民提出，壓軸一場大混戰，源於林明禎誤用一隻舊USB播片而起，看似無心之失，但有網民就列出兩大理由，覺得冇可能唔知道。

一家六口因為一條影片大混戰。（《飯戲攻心》劇照）

注意︰內含劇透

林明禎在戲中非常討喜。（《飯戲攻心》劇照）

電影《飯戲攻心》講到黃子華與鄧麗欣是一對前度，基於二佬張繼聰已成為鄧的現任，更同住一屋，令二人處境相當尷尬。而劇情就一直在提及Stephy要子華快快找回一隻USB手指銷毀，因內藏二人不可告人的秘密。結果搵極都搵唔到，偏偏就被明禎一個唔該拎嚟用，仲無意中在大廳播出二人情到濃時，自家製的「愛情動作片」。

鄧麗欣糾纏於兩兄弟之間。(《飯戲攻心》劇照)

影片播出後，場面尷尬之餘更掀起一家6口的大混戰，令全屋反轉。明禎原先播片的原因是要為三兄弟的僵局降溫，殊不知反變升溫，絕對好心做壞事。不過就有網民質疑明禎此舉是別有用心，是想拆散子華與鄧麗欣，贏番大佬返嚟。

有此推論，主要是要儲存資料入USB手指，總會望望裝置內有沒有足夠空間，及內裡有甚麼資料，這時候應該已看到影片所在。又因為影片是連續播放才出現這次大混戰，即是兩片是存放在同一檔案夾，如果只想準確播放一條影片，冇理由隨意跟其他影片放在一起，故這個誤播值得商榷。就網民的質疑，《香港01》向編劇及導演陳詠燊查問，他聽後感到好笑，亦欣賞網民的聯想力，但最終以︰「過份解讀」表示並無此安排，證明禎絕對是無心之失。