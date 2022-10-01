金髮夢露｜被狠批以偽傳記電影消費夢露　爛番茄只得33%超低分

由古巴女星安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）飾演飾演一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的Netflix電影《金髮夢露》（Blonde）上架4日，便引起極大爭議。有部分網民在電影上映前，已對於找來古巴籍女星來飾演夢露做法不妥，更表示拍攝這套偽傳記根本就是消費已故的瑪麗蓮夢露，暫時在爛番茄只奪得33%的觀眾喜愛度。

電影暫時在爛番茄只奪得33%的觀眾喜愛度。（電影海報）

《金髮夢露》主要講述瑪麗蓮夢露從結婚到1962年離世的傳奇一生，而主角Ana de Armas曾表示電影重現了瑪麗蓮夢露的大膽、理直氣壯和女權人生。不過其實電影時改編自作家Joyce Carol Oates的原著小說，大部分人就認為將小說改編成電影會讓外界對瑪麗蓮夢露的真實生活產生誤解，而這並非夢露的真實生活。

電影改編小說，而不是瑪麗蓮夢露的真實一生。（劇照）

另外，在威尼斯電影節首映時，有不少影評都提及到戲中有幾幕令人感到極為不安，包括胎兒在流產前從子宮中與夢露的對話。有影評人表示這一幕會讓觀眾反感，更會引起反墮胎的爭議，更刺激到曾經進行流產的人，亦有人擔心電影沒有完整講述夢露的醫生，所以這並不是向她致敬的最好方式。

金髮夢露｜安娜迪艾瑪絲從影半數作品都有裸露 尺度之大令人咋舌

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