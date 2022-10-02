《明日戰記》破6500萬劉嘉玲激罕謝票　古天樂︰7000萬再公布喜訊

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的《明日戰記》上映第六週，累積票房屢創新高，今日（2/10）公布最新票房數字已衝破6,500萬港元，誓要為香港電影華語片寫下新一章歷史。

劉嘉玲為《明日戰記》，破天荒首度參與謝票。（官方相片）

《明日戰記》一眾演員包括古天樂、劉嘉玲、姜皓文、朱鑑然、吳肇軒和羅浩銘繼續馬不停蹄謝票，今日更去到尖沙咀不同戲院跟觀眾見面，更有觀眾指出自己已經睇了25次，劉嘉玲更搞笑反問現場觀眾自己演出如何再提醒大家：「要多看兩次才能發現箇中的細節部分，以及這套戲的認真製作。非常感激古老闆給予我機會，覺得自己在戲中幾型，而且好榮幸參與香港首部科幻片，希望古老闆會繼續，我現在就為續集先報名留位，下一集一定要有我份，多謝大家。」

古天樂仍然相當感激觀眾入場支持《明日戰記》，同時希望跟大家一同並肩作戰，為香港影史創下新一章紀錄，古仔說：「當然希望可以破香港電影史上華語片第一位，現時上映六週仍有這麼多朋友支持的確相當感動，希望可以屢創高峰上到7,000萬。」

《明日戰記》上畫一個月多，終衝破6500萬大關，差百多萬便挑戰到《寒戰II》於2016年創下的一哥紀錄。（官方相片）

事實上劉嘉玲今次是首次謝票，就連古仔都笑言：「佢人生第一次謝票。」嘉玲姐回應：「因為我答應了古老闆《明日戰記》7,000萬我就會謝票，現時只差一點就需要靠大家努力，我覺得一定可以到7,000萬，到時要開香檳，應該可以分紅。」古仔回應：「開香檳咁少事，總知到7,000萬便會再有喜訊公佈。」而由頭謝票謝到尾的黑哥表示：「相信好快就會破紀錄，一定要繼續追落去，上映第六週都有相當好成績。」