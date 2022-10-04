香港製造｜上映25周年演員去晒邊？　女主角唔留戀演戲一早轉行

1997年上映的《香港製造》以黑馬姿態贏得第17屆香港電影金像獎最佳電影，導演陳果以50萬成本、一堆全無經驗的素人拍出港產片史上一大經典。雖然電影獲得空前成功，但一眾演員除了李燦森之外，幾乎都沒有在演藝圈活躍，究竟佢哋去晒邊？

李璨琛憑《香港製造》一戰成名。（劇照）

陳果曾形容一眾《香港製造》的主角「喺街度執返嚟」，當中以李燦森發展得最好，當年拿下香港電影金像獎最佳新演員，更獲提名金馬獎影帝，至今拍過近120部電影，兩度獲提名金像獎最佳男配角。但李燦森以外的主演，幾乎都已銷聲匿跡，女主角「阿屏」嚴栩慈，拍完《香港製造》之後就僅僅在陳果的《細路祥》中客串一角，往後就轉行當空姐，年前高登先為《香港製造》舉辦二十周年放映會，嚴栩慈亦有現身，留長髮的她跟當年的角色形象大相逕庭。

嚴栩慈當年的短髮造型相當前衛。（電影截圖）

2017年《香港製造》上映20周年，片方舉辦放映會，嚴栩慈（左一）相隔多年現身。（GoldenScene Facebook圖片）

飾演弱智人士「阿龍」的李棟全本身是電影剪接，往後亦曾客串演出《爆裂刑警》、《細路祥》及《買兇拍人》等電影，但主要以幕後工作為主，2003年時更當上導演，執導張達明與與袁潔瑩主演的《我的野蠻男友》，相信冇乜觀眾留意到，另外亦為彭浩翔電影《AV》的編劇之一。

李棟全（右）本身是電影剪接。（電影截圖）

自殺少女「阿珊」由組合B2成員譚嘉荃飾演。（電影截圖）

譚嘉荃仍偶爾推出歌曲，仲舉行過演唱會。（IG圖片）

戲中自殺少女「阿珊」由譚嘉荃飾演，2000年代女子組合B2成員之一，當年打正旗號與Twins對打，當然輸得慘不忍睹。B2解散後，譚嘉荃曾任職TVB幕前幕後工作，後來加盟漢洋旗下公司，偶爾有歌曲推出並客串拍攝電影，但觀眾普遍以為她已脫離娛樂圈。