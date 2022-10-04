明日戰記︱古天樂愛裝甲更想探求太空　劉青雲：自小夢想做太空人

《明日戰記》日前票房超越6500萬，邁向7000萬的驚天數字，電影總監製兼主演古天樂，今日（4日）聯同另一位主演劉青雲，於假日特意出席《明日戰記》特別放映，與舉辦包場放映團體的師生觀眾見面，罕有同場謝票及現場分享。

《明日戰記》總監製兼主演古天樂與主演劉青雲，一同出席特別放映場的謝票活動，並與全場觀眾對談分享。（陳順禎攝）

古天樂到場謝票時，與師生分享製作《明日戰記》時如何克服艱難時刻、達成夢想。古天樂重提兒時對科幻片的嚮往：「我相信現場有很多小朋友觀看，小時候看（的電影）對長大後的影響很大。我兒時看《星球大戰》，其實看不明白電影內容，只知道黑武士拿着激光劍、有許多飛船飛來飛去，但長大後卻發覺故事背後的意義很大。」

古天樂於《明日戰記》謝票現場重提他對科幻電影《星球大戰》的鍾愛，以及作品對自己的影響。（陳順禎 攝）

而劉青雲亦分享自己拍攝《明日戰記》期間的震撼：「拍攝現場其實做了許多大型的實景，感覺仿似去了一個遊樂場，有許多大型的玩具，經歷相當特別。」對於《明日戰記》的認真製作，劉青雲表示：「我覺得是一個相當新鮮的開始，香港電影有一段時間沉寂的時間，甚至我敢說，大家覺得雖然港產片一年有許多部，但達到水平的作品卻不是太多。我認為要做好香港電影，自己做好每一件事非常重要，我們不能夠投訴別人，必要先做好自己。」劉青雲亦感恩有《明日戰記》這個機會：「機緣巧合，有這個機會，其實就算沒有機會，也不應該放棄，因為自己（的命運）掌握在自己手裡。」

劉青雲鼓勵在場的師生觀眾，不論有否機會，都要盡力做好自己。（陳順禎 攝）

古天樂情迷科幻裝甲，經過《明日戰記》的成功後已廣為觀眾所知，他笑指：「我不止喜歡裝甲，科幻片、外星人、UFO我也很喜歡。不知道為甚麼很喜歡探求太空，正如有人說我們本身是外星人，一路想找方法回家。」

古天樂在《明日戰記》上映後積極出席謝票活動。（陳順禎 攝）

對於電影美術如何為裝甲進行設計，古天樂亦大方與現場的師生觀眾分享：「我們設計裝甲時參考了許多影片，其中一段關於傷殘人士穿上帶支架的衣服，令他能夠行走或舉起重物，於是我們便借用這個原理投放於裝甲設計上。同時我們亦請了不少槪念設計師設計裝甲外型，因為我們希望軍事風格更濃厚，特別頭盔部分與外國電影有分別，例如眼睛部分為甚麼這麼細小，是因為參考了夜視鏡的設計。而整個頭盔亦用上超過二百多塊部件裝嵌而成，非常複雜。而《明日戰記》裡的機械人刑天、窮奇，亦參考了坦克車的設計，全部都根據實物進行設計。」

古天樂指《明日戰記》的機甲設計，參考了不少軍事設計，所以與別不同。（《明日戰記》電影劇照）

同為主演的劉青雲被問及自己的夢想，亦大方與觀眾分享：「不怕對大家說，我自小的夢想是做一個太空人。」古天樂隨即和應：「你應該與大家分享Amy（郭藹明）讀書時學做火箭！」劉青雲笑指：「當時還未認識她！但兒時的夢想已經是太空人，我想不少男孩也一樣，試想像一下，多麼有型！但小時候我們仰望的太空人都不是來自我們的國家，但我們現在有，所以已經是另一個世代。大家多花心機讀書，就有機會上太空。如果我有選擇，可以將我送上火星，其實我非常有興趣，將會是一個很值得參與的冒險。」

劉青雲於謝票分享時提及自己兒時夢想是成為太空人。（陳順禎 攝）

劉青雲的妻子、前香港小姐冠軍郭藹明，曾於美國南加洲大學修讀機械工程，更曾經有傳為夫放棄於NASA（美國太空總署）工作機會。而劉青雲亦不下一次公開提到太空與自己的關連，於2015年憑《竊聽風雲3》二奪香港電影金像獎最佳男主角時，於台上曾感謝太太郭藹明：「我要多謝我太太，每次當我揸住隻太空船，飛到去宇宙唔知邊一到嘅時候，你總係有辦法令我安全咁返嚟地球，多謝你！」