黑豹2︱Marvel女接班人再添一員　預告曝公主Shuri繼位絕地抗戰

Marvel將於11月11日推出最新超級英雄電影作品《黑豹2》（Black Panther：Wakanda Forever），延續最強非裔超級英雄黑豹的傳奇故事。黑豹於電影《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）裡首度登場，並於2018年推出同名電影《黑豹》（Black Panther），成為以非裔美國人為首的流行文化浪潮。可惜，主演《黑豹》的演員查特域保斯曼（Chadwick Boseman）於2020年因癌病逝世，令他的傳奇止於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）。

飾演黑豹的演員查特域保斯曼病逝後，繼任人一直成謎。《黑豹》電影劇照。（imdb）

而Marvel宣布推出《黑豹》續集後，影迷已熱烈討論黑豹繼任人的問題，曾有傳言指《黑豹》的反派、流有王室血脈的Killermonger將會成為黑豹，由演員米高B佐敦（Michael B. Jordan）飾演。然而Marvel推出《黑豹2》的官方預告後，黑豹繼任人便被正式揭曉，雖然預告未有明確指名，但不少線索亦顯示黑豹將會由國王T’Challa的親妹Shuri繼任。

查特域保斯曼因病逝世後，曾有傳會由米高B佐敦接任。《黑豹》電影劇照。（imdb）

Shuri一角於《黑豹》裡首度登場，由非裔英國女演員Letitia Wright飾演，電影裡他除了作為瓦干達（Wakanda）的公主外，亦負責一切與汎金屬（Vibranium）相關的科研工作，黑豹與Killermonger的盔甲設計亦出於Shuri之手。

於《黑豹2》官方預告中現身的新女黑豹。（《黑豹2》預告截圖）

預告中，瓦干達失去了他們的守護者兼國王T’Challa，同時面對來自中美洲的羽蛇神（Feathered Serpent God）及其族人入侵，令瓦干達面臨前所未有的危機。而瓦干達在太后、Shuri與皇家衞隊（Dora Milaje）一眾英雌的帶領下，對羽蛇神展開反擊，新黑豹亦於預告中首次露面。

於《黑豹2》先導預告裡出現的新黑豹。（《黑豹2》先導預告截圖）

新黑豹雖然未有以真面目示人，然而按其頭盔形狀估計，應為女性；頭盔上的斑點紋理亦與Shuri的化妝特性吻合。同時，黑豹裝甲的頭盔設計，需要配戴者束短髮，是故排除了於前作T’Challa失踪時被太后交付黑豹裝甲，但在新作中束長髮、由金像級演員Lupita Nyong’o飾演、作為國王T’Challa的情人Nakia的可能性。

《黑豹2》預告裡登場的Shuri，比上集長大不少。（《黑豹2》官方預告截圖）

同時，作為有王室血脈、精通瓦干達科技的Shuri，最有可能重新培值被Killermonger燒毀、擁有黑豹強化能力的心型果實，以及為自己設計與升級黑豹裝甲，所以相信觀眾能夠於《黑豹2》裡分別迎接黑豹與鐵甲奇俠的兩位女性繼任人Shuri與鋼鐵之心（Ironheart）。