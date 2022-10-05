飯戲攻心︱黃子華有福叉燒專人特製　美指張蚊：導演菜單好𠮩𠹌

香港喜劇電影《飯戲攻心》上映至今快將一個月，票房已高開5000萬港元，成為本年度最受歡迎喜劇之一。電影一眾台前幕後，在上映前後一直頻頻出席謝票、發文吸引觀眾入場支持。日前，《飯戲攻心》美術總監張蚊於社交媒體分享電影一項重大道具背後的重大秘密，揭露原來「大佬」黃子華在戲中所燒的叉燒，原來每份都「食得落肚」！

「大佬」黃子華於《飯戲攻心》結尾上演一場燒叉燒的橋段。（《飯戲攻心》宣傳片截圖）

張蚊於社交媒體上分享，指：「廣告電影圈中，有一個崗位叫Food Stylist（食物造型師），雖然在香港並不普遍，在電影裡多數由美術與道具組自行製造道具食物，但因為電影食戲戲份極多，而導演亦將菜單寫得非常𠮩𠹌，所以便請來廣告界知名Food Stylist泰強幫手。」

張蚊於社交媒體上分享《飯戲攻心》的道具美食背後，原來由食物造型師泰強主理。（張蚊IG圖片）

張蚊同時分享了多款電影裡曾經出現的餸菜，包括導演陳詠燊太太著名的拿手好菜「白菜豬肉鍋」、「苦瓜啫喱」等，均出自泰強之手。張蚊更透露，拍攝「大佬」黃子華燒叉燒的橋段，以及開場的叉燒鏡頭，其實用上許多叉燒才能夠完成。

《飯戲攻心》裡，「三嫂」王菀之亦有不少煮飯戲份，亦由泰強從旁協助。（張蚊IG圖片）

《飯戲攻心》裡的名菜白菜豬肉鍋不僅為「三嫂」王菀之的拿手好菜，亦是導演陳詠燊太太的愛心料理。（張蚊IG圖片）

《飯戲攻心》出自「三嫂」王菀之的創意料理「苦瓜啫喱」。（張蚊IG圖片）

劇組不僅徵用「二佬」張繼聰的房間為臨時廚房，更於取景地附近租用明火廚房，以及預留一個大型雪櫃擺放食材，過程絕不馬虎。最後張蚊亦引用林明禎飾演的阿Meow在戲中的一句對白：「煮一餐飯真係好辛苦苦㗎！」表達對食物造型師泰強的謝意。