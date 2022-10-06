深宵閃避球︱全員齊集無分年代　鄭伊健被追問大爆：洪興冇咗喇！

號稱香港史上最揸流攤運動喜劇《深宵閃避球》，由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領一眾新晉演員包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演，於今日（6日）於香港上映。鄭伊健、周家怡攜同一眾「粉青隊」閃避球隊球員，日前接受訪問，展現他們經歷電影拍攝後，毫無年代隔閡的默契以及鏡頭裡外的歡笑，與觀眾分享電影籌備與拍攝期間的辛酸與得着。

《深宵閃避球》全員齊集，由鄭伊健、周家怡攜同李靖筠（前左一）、「Dee姐」陳海寧（前右二）、王頤（前右一）、雲浩影（後右一）、鍾雪瑩（後右二）、黃淑蔓（後中）、李玗蓁（後左二）及宋嘉儀（後左一）一同出席訪問。（梁碧玲 攝）

在《深宵閃避球》裡飾演「劉Sir」的鄭伊健，作為一眾女主演的童年偶像，自己亦首次與眾多年輕女演員合作，自言為演藝生涯中的重大突破：「我經常拍『男人戲』，《深宵閃避球》絕對是一個新突破！」俗語有話「三個女人一個墟」，鄭伊健在電影中夥拍九位女拍檔，自然少不免「耳膜受損」，鄭伊健笑指：「他們非常嘈吵，但氣氛又非常歡樂，有得必有失，雖然拍攝現場很嘈吵，但又覺得十分放鬆！因為無論如何他們也會大叫大嚷，好像不停地開派對，所以沒有刻意控場。」

拍慣「男人戲」的鄭伊健，於《深宵閃避球》首次夥拍九位女主演，直言現場非常嘈吵。（梁碧玲 攝）

鄭伊健與一眾女主演都有一定年齡差距，他亦自然一開始需要時間適應與溝通：「但後來便非常開心，好像放暑假一樣。再者電影團隊亦來自不同年齡層，包括導演、包括一眾演員，他們年紀都不同。」周家怡隨即笑指：「不是吧！我與他們根本相差不遠！」鄭伊健亦幽默回應：「你都比較細個，我就是年紀最大的一個！但電影中會感覺到大家好像連成一線。」鄭伊健亦指，年齡差距之間的溝通障礙，亦有賴一眾女主演們的開放態度：「也要感謝他們，因為溝通需要雙方同步，如果大家未持有開放態度，便沒法成事，失去理想的效應。」

《深宵閃避球》由鄭伊健、周家怡兩位影壇前輩帶領八位年輕女演員參演。（梁碧玲 攝）

對首次參演電影的歌手黃淑蔓而言，伊健雖然作為童年銀幕偶像，然而性格可愛、亦沒有距離感：「我覺得他其實很能夠開玩笑，所以我經常會提問一些令他頗難堪的問題，然後看他尷尬以及不懂反應的表情，我覺得非常可愛。」黃淑蔓鍾情電影《古惑仔之人在江湖》，提及曾經問伊健他們如果身在「洪興」會有甚麼職位，伊健則尷尬地回應：「年輕人現在不要在這方面胡思亂想！」更笑指：「洪興冇咗嫁喇！」

黃淑蔓自言鍾情鄭伊健的代表作《古惑仔之人在江湖》，更大膽提問令伊健尷尬問題。（梁碧玲 攝）

歌手李靖筠於《深宵閃避球》裡戲份甚重，然而在拍攝電影上，依然頗感壓力：「他非常隨和，而且在現場完全零壓力，我有時會怕：『大鑊喇！我又NG喇！』他卻絲毫不感厭煩，所以讓我能夠放膽地做戲。」李靖筠亦盛讚伊健超敬業：「『劉sir』超敬業，我有時會懶惰，沒有戲份就未必會在戲裡投放視線，因為拍攝也頗累人。但『劉sir』無論有沒有戲份，都會留在現場，令我也不敢怠慢。」

《深宵閃避球》戲份甚重的李靖筠，直言伊健的認真態度對自己影響甚深。（梁碧玲 攝）

曾經與鄭伊健合作的周家怡亦表示：「其實伊健的工作態度從沒改變，非常照顧整個團隊，不會單單考慮自己或者戲份的對手，會兼顧台前幕後，視為團組的事，他的觀點非常宏觀，由所有人的角度出發。」

曾與鄭伊健合作的周家怡，指伊健的認真宏觀態度不變。（梁碧玲 攝）

「Dee姐」陳海寧在《深宵閃避球》裡飾演一位「大姐大」，是一眾粉青隊員的靈魂人物。在戲中，他在球賽期間正面「食波餅」流下兩行鼻血，畫面極為震撼，Dee姐表示：「其實練球期間，我已經食了不少波餅，所以當下我又不覺得感受極大。但導演很擔心閃避球會真的擲中我的臉，擔心我會有所損傷，當時我說『算啦！你安排定嗰個整容嘅錢畀我啦！』他真的答應了我！」

「Dee姐」陳海寧笑指導演答應如有損傷會出錢讓她整容。（梁碧玲 攝）

粉青隊員之中，電影演出經驗以鍾雪瑩最為豐富，他表示雖然拍攝不至辛酸，但亦不乏難忘回憶：「電影的動作指導希望我們每個人都能夠在電影裡留有『倩影』，所以安排我們每個人練習一些英勇的動作！我自己的動作，要在地板上擦過、然後重新站起，對於這類閃避動作，我曾仔細地觀察港隊隊員，卻發現沒有類似的花招！」黃淑蔓笑指：「全部都實用！」鍾雪瑩續指：「但可能因為鏡頭魔法的緣故，我們便用技巧與動作令畫面更豐富！這些練習對我而言也頗深刻。」

《深宵閃避球》一眾粉青隊員中，以鍾雪瑩參演電影經驗最為豐富。（梁碧玲 攝）

在電影裡梳起爆頭，飾演「Sosad」一角的王頤，則表示閃避球正「開正」了她的專長：「中學開始很熱愛球類活動，當時唯一沒有進入排球隊，因為招募期間，我貪玩地踢球，打中了負責老師頭部。老師說以後不想見到我出現，所以無法加入，但現在我能夠參與類似排球的閃避球，所以非常滿足。」鄭伊健隨即幽自己一默：「你放心！你打中我不會有後果！」王頤亦笑指：「閃避球最重要能夠打中人，所以我的專長終於大派用場！」

王頤於《深宵閃避球》訪問中自爆用波打中人是自己的強項。（梁碧玲 攝）

黃淑蔓亦分享拍攝期間最為深刻的驚險經歷：「過去我從未接觸電影拍攝，其實非常緊張，最驚險是吊『威吔』，在硬地板上滑倒的一場，因為我的角色Paula喜歡穿拖鞋涼鞋，沒有摩擦力，所以當時用頭着地，腦袋震盪一下，我完全無法忍住眼淚，但應該沒有人留意到。」在場一眾女隊員隨即起哄：「其實我們每個看到！」

黃淑蔓於《深宵閃避球》訪問裡透露片場驚險的「威吔」事件。（梁碧玲 攝）

鄭伊健反而一呆，回應黃淑蔓：「我只見到你吃零食！」黃淑蔓笑指：「只是出於角色需要，每日吃大量的食物，撐大自己的食量，而且要吃薯片、朱古力一類難以消耗的卡路里！」

《深宵閃避球》女主演雲浩影。（梁碧玲 攝）

《深宵閃避球》女主演李玗蓁。（梁碧玲 攝）

《深宵閃避球》女主演宋嘉儀。（梁碧玲 攝）

《深宵閃避球》雖然被喻為最揸流攤的運動喜劇，然而電影不論幕前或製作團隊，均非常用心製作，為這部熱血勵志的電影揮灑不少汗水，亦希望能夠透過故事鼓勵一眾年輕影迷，為夢想與未來積極奮鬥，追尋自己的目標。