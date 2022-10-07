變種人：幽靈戰姬｜內地網大明抄X-Men　山寨版小丑睇到尷尬

內地網絡電影（下稱「網大」）題材百花齊放，最近有一套叫《變種人：幽靈戰姬》，擺到明抄《變種特攻》（X-Men）系列，最騎呢的是中間亂入山寨版「小丑」（Joker），造型與演繹方法跟2016年上映的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中謝拉力圖（Jared Leto）的版本無異，只是看得人相當尷尬。

山寨版「小丑」看得人相當尷尬。（劇照）

《變種人：幽靈戰姬》講述女主角吳晴晴，是專門打擊變種人犯罪的國際安全聯盟組織特工，奉命潛入美杜莎整形醫院搜集其製造變種人戰士的犯罪證據，成功潛入後卻意外被強行注射基因誘導液，受到其影響而出現暫時記憶混亂與缺失，幸得周揚相救，並成功度過了基因異變激化期。

女主角母其彌雅曾參演成龍電影《急先鋒》。（微博圖片）

不同于美杜莎過往的失敗案例，吳晴晴的基因與藥物融合率奇跡般突破40％，引起美杜莎組織的注意而遭到全面追殺，吳晴晴命懸一線時，基因融合率突破50％，擁有了無異於「幽靈」般的詭異速度，配合其從小練就的高超武功，進行絕地反殺。

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不少網民批評這部電影「集百家之大成」，東抄西抄拼湊而成，除了《變種特攻》，仲有《一代宗師》、《標殺令》及《攻殼機動隊》等電影的元素，有人形容為「五顏六色的屎」、「看完只想自戳雙眼」、「一無是處的爛片」；不過亦有人指出動作場面出色、特技合格，以網大來說可收貨。