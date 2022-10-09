《飯戲攻心》追趕《明日戰記》　重現30年前兩片爭做票房一哥戰況

由古天樂擔任總監製及主演的電影《明日戰記》，自8月25日上畫以來，氣勢如虹，除了開畫首日高開，走勢持續令電影可劍指香港電影史上華語片票房冠軍位置，終於亦在剛過去的星期二，登上冠軍寶座。不過與此同時，由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣主演的《飯戲攻心》，其上進之心都不弱，星期五晚（7/10），票房數字更衝上$5800萬，後勁相當凌厲。

花足5年時間，4.5億港元製作，能晉身史上票房冠軍，可謂實至名歸。（《明日戰記》劇照）

香港電影在票房上的表現，好多年來已被荷里活大製作力壓，雖然今年都有部《壯志凌雲︰獨行俠》（Top Gun: Maverick）以過億姿態穩守中西片票房冠軍之位，但以香港電影的表現來看，一啲都唔輸蝕。早前已公告今年有4部香港電影，票房均成功超越$3000，是27年來重現的一大盛況。

由賀歲變中秋檔，由團年飯變團圓飯，都無損觀眾對呢餐飯的味覺享受。(《飯戲攻心》劇照)

《飯戲攻心》年度第四部過3000萬電影 同樣輝煌成績要數到27年前

《明日戰記》重量級謝票

而當電影《明日戰記》，於10月4日成功以$6625萬衝擊香港史上華語片票房冠軍位置後，同一時間便響起另一戰線的鐘聲。同日《飯戲攻心》便乘假日之勢，累計收$5500萬，截止10月7日，更收報$5800萬，而《明日戰記》亦繼續向前，衝破$6700萬大關，兩者有900萬之差距。而這900萬可說是這麼近又那麼遠，未知《飯戲攻心》會否有足夠韌力，拉近差距挑戰一哥地位。

《明日戰記》亦冇放軟手腳，除早前已動員劉嘉玲及劉青雲等重量級演員謝票，今日（9/10）再派出首次為電影謝票的「天幕哥」張家輝，為票房再注入強心針，希望票房再闖高峰，要高過佢個鼻呀！

香港電影票房最難破的紀錄 1992年周星馳5部上十大獨佔兩億

《家有囍事》大戰《審死官》

事實上，近30年，香港電影絕不是每年都可出現一部大熱作，能挑戰史上票房冠軍位置，同一年有兩部更是少之有少。翻查資料紀錄，最近一次已經是30年前。1992年，由周星馳、張國榮主演，年初上映的賀歲片《家有囍事》，便錄得$4899萬，創下史上票房冠軍，但此紀錄，於6個月後就被同年6月上映的《審死官》，以＄5021萬打破，爭持相當激烈，亦極具戲劇性。

《家有囍事》當年年頭打破香港票房紀錄，亦奠定往後賀歲片的創作模式。（《家有囍事》劇照）